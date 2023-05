Des livres d’éducation sexuelle resteront sur les rayons jeunesses des bibliothèques

Plus tôt cette année, Tammy Morrison a lancé une pétition en ligne pour demander que les livres Sex is a Funny Word (Sexe ce drôle de mot dans sa version française) et Let’s Talk About It soient placés avec les documents pour adultes dans les bibliothèques publiques et qu’ils soient retirés des bibliothèques scolaires.

Cette résidente de Miramichi a par la suite déposé une demande de réexamen des deux ouvrages auprès de la bibliothèque publique de Newcastle. Réexamen qui a été terminé récemment.

Il a été conclu que les livres en question répondent aux critères de collection. L’emplacement de ces livres dans les bibliothèques correspond au public visé par les maisons d’édition ayant publié ces livres , indique par courriel la porte-parole du gouvernement provincial, Geneviève Mallet-Chiasson.

Une page du livre « Sexe ce drôle de mot » Photo : Radio-Canada

Tammy Morrison n’est pas d’accord avec cette décision. Je ne peux pas dire que je ne suis pas déçue. Ce serait un mensonge. Je suis déçue, c’est clair , affirme-t-elle en entrevue.

Elle reste convaincue que les deux livres sexualisent les enfants et les ados, qu’ils sont trop explicites pour leur public cible et qu’ils font la promotion de l'identité de genre, dont elle est critique et qu'elle nomme l’idéologie du genre .

Tammy Morrison et un groupe de personnes demandent que deux livres sur la sexualité soient retirés des rayons jeunesse des bibliothèques publiques et complètement retirés des bibliothèques scolaires (archives) Photo : Radio-Canada

Tammy Morrison assure qu’elle n’a pas dit son dernier mot.

Ce n’est pas fini. Je vais en appeler de cette décision. La raison pour laquelle je vais en appeler, c’est que nous croyons que ce que nous demandons n’est pas déraisonnable.

La politique 1043, qui porte sur le réexamen de documents, lui permet en effet de faire appel à la directrice générale du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Cette dernière devra lui répondre par écrit.

Des livres qui fournissent de l'information exacte, inclusive et adaptée à l'âge

Dans sa réponse à Tammy Morrison – dont Radio-Canada Acadie a obtenu copie – le Service des bibliothèques publiques du N.-B. explique plus longuement sa décision de ne pas déplacer les deux livres en question dans la section pour adultes.

Le livre « Let's Talk About It: The Teen's Guide to Sex, Relationships, and Being a Human » d'Erika Moen et Matthew Nolan est critiqué par certains Néo-Brunswickois (archives) Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Dans un courriel, la directrice régionale pour la région de York, Sarah Kilfoil, affirme qu’ils fournissent de l’information exacte, inclusive et adaptée à l'âge sur l’image corporelle, l’anatomie, l’identité de genre, la sexualité, l’éducation sexuelle et les relations.

Elle ajoute que les bibliothèques publiques ont la responsabilité d’offrir des livres de divers horizons, dont certains qui peuvent être perçus comme non conventionnels, inacceptables ou impopulaires par certaines personnes .

« Les bibliothèques publiques ont la responsabilité de faire l’acquisition et d’offrir le plus grand éventail possible d’ouvrages et de résister aux efforts de limiter l’accès à ces ouvrages, tout en reconnaissant le droit des individus et des groupes de les critiquer. » — Une citation de Sarah Kilfoil, directrice régionale des bibliothèques publiques pour la région de York

Lorsqu'on lui demande comment elle réagit à cette réponse, Tammy Morrison se défend de vouloir limiter l’accès à Sex is a Funny Word et à Let’s Talk About It.

Elle affirme qu’elle veut simplement que les parents décident s’ils veulent que leurs enfants soient exposés à ces ouvrages dans les bibliothèques publiques.

Je demande qu’ils soient déplacés parce que je crois qu’il est vrai que certaines personnes vont vouloir lire ces livres. Je ne demande pas qu’ils soient interdits ou brûlés. Je demande qu’ils soient déplacés dans les rayons pour adultes , dit-elle.

Elle indique d’ailleurs qu’elle poursuit ses efforts auprès du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick pour que ces ouvrages soient retirés des bibliothèques scolaires de la province.