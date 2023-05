Ce sont 45 % des répondants qui croient que les journalistes contribuent parfois à la création de fausses nouvelles. Toutefois, 54 % des personnes qui ont participé à la recherche et qui connaissent bien un sujet sont d'avis que les journalistes font preuve d'exactitude dans les faits qu'ils rapportent.

De passage à l'émission Vivement le retour, la professeure au département de communication de la Faculté des lettres et sciences humaines à l'UdeS, Marie-Eve Carignan, qui a participé à la réalisation de cette enquête, soutient que le but de son travail était de comprendre les facteurs qui expliquent la baisse de confiance envers les médias.

Le sondage bilingue a été mené auprès d'un peu plus de 1500 personnes résidant au Québec, en avril 2023. Cette enquête d'opinion avec un échantillon non probabiliste ne permet pas d'établir une marge d'erreur.

On voulait creuser avec des éléments sur la perception de l'exactitude, l'indépendance journalistique, l'imputabilité de la presse, pour comprendre ce qui fait en sorte qu'on se méfie ou pas , expose-t-elle.

Chez les répondants, il y a une perception d'un manque d'indépendance de la part des journalistes, affirme Marie-Eve Carignan. Donc ça, ça crée beaucoup de méfiance.

Le journalisme d'opinion contribue aussi à fragiliser la confiance envers les médias. On voit qu'on a l'impression que le journalisme d'opinion ne se base pas toujours sur des faits et tourne parfois les coins ronds , explique-t-elle.

« On voit qu'il y a une mécompréhension de certains procédés journalistiques. On voit que les gens sont interpellés sur les sources anonymes. On a l'impression que l'information n'est pas nécessairement exacte. Et c'est peut-être parce qu'on n'explique pas assez ce que c'est, une source anonyme. »