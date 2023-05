Deux morts dans un nouvel accident sur la route 105

Deux véhicules sont entrés en collision frontale, aux alentours de 5 h 30, dans ce secteur critique de la route 105 ou une personne avait déjà perdu la vie mardi.

Les deux personnes décédées se trouvaient à bord d’un véhicule qui se dirigeait en direction du nord. Ces dernières ont toutes deux été déclarées mortes à l’hôpital.

L’autre véhicule impliqué dans l’accident se dirigeait quant à lui en direction du sud. L’homme, qui se trouvait seul à bord, a été également transporté au centre hospitalier, mais n’a pas subi de blessures susceptibles de mettre sa vie en danger.

Il s’agit du deuxième accident mortel à survenir en moins de 48 heures dans la Municipalité de Messines.

Invitée à réagir sur le rapprochement de ces deux drames, la sergente au service des communications à la Sûreté du Québec (SQ), Hélène Saint-Pierre, a mentionné que l’enquête sur le plus récent accident était toujours en cours, ce qui ne lui permettait pas d’évoquer d'éventuelles mesures à venir.

Présentement on est en enquête, [...] on va tenter d'établir ce qui a causé cet accident ce matin , a-t-elle simplement commenté.

Par ailleurs, les enquêteurs de la SQ cherchent des personnes qui auraient pu être témoins de la scène, particulièrement les occupants d’une camionnette style pick-up blanche qui circulait sur la route 105, en direction sud, à la hauteur de l'aéroport, au moment de l’accident.

Toute personne détenant des informations relatives à la collision est priée de communiquer avec la centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

Plus d'investissements demandés

Ce nouvel accident sur la route 105 s’ajoute à un long historique, alors que les élus locaux implorent le gouvernement du Québec d’allouer davantage de fonds afin de rénover les infrastructures de cette artère provinciale.

Ça fait plusieurs années qu’on manifeste l’investissement. [...] La route 105 a été conçue il y a des années, mais elle n’a pas été conçue pour l'achalandage qu’on a présentement. Aujourd’hui, elle est utilisée comme une autoroute alors qu’elle n’est pas une autoroute , a déploré la préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, en entrevue avec Radio-Canada.

Assurant être consciente de la possible implication d’autres facteurs accidentogènes tels que la météo, l’erreur humaine et l’état des véhicules dans les divers accidents survenus sur ladite route, Mme Lamarche souligne toutefois la fréquence élevée à laquelle ils se produisent, ainsi que leur gravité.

Selon elle, l’état de la chaussée et l’absence d’accotements sont ainsi responsables des conditions de circulation difficiles.

Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Souhaitant voir davantage de fonds être alloués à la route 105, Mme Lamarche pense que l'Outaouais souffre d’un sous-financement de la part du ministère des Transports du Québec en matière d'infrastructures routières, et ce, malgré le fait que la région souhaite développer ses activités touristiques.

On n’est pas satisfait, c’est pour cela qu’on a demandé une rencontre avec la ministre [des Transports et de la Mobilité durable Geneviève] Guilbault, que j’ai rencontrée en février dernier. Elle était à l’écoute, elle m’a demandé où étaient les points les plus spécifiques des accidents, [...] mais depuis ce temps-là, je n’ai pas eu de nouvelles et je n’ai pas eu de réponse à nos demandes exactes.

Elle assure par ailleurs que les demandes d’informations qui ont été émises jusqu’à ce jour à l’occasion des divers accidents n’ont jamais reçu de réponses impliquant l’état de la route 105, un élément qui selon elle se trouve nécessairement impliqué.

« À un moment donné, ça ne peut pas être la faute à tout le monde. Pour les familles des victimes, pour tous les accidents mortels qu’on a eus dans les cinq dernières années, est-ce qu’on peut avoir la vraie réponse ? » — Une citation de Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

Mme Lamarche précise que plusieurs actions ont été entreprises à ce jour pour améliorer la situation de la route 105, dont notamment une pétition qui a récolté quelques 5000 signatures.

Au moment d'écrire ces lignes, le cabinet du ministre de la Culture et des Communications et responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Mama Afou et de Rémi Authier