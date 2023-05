Un faux hôpital pour des stages fictifs

C’est l’histoire un peu abracadabrante qu’a en partie élucidée le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec la collaboration de membres du Collège Supérieur de Montréal (CSM).

L’établissement en question? Le Lyudas Hospital, qui, selon des rapports de stage consultés par Radio-Canada, aurait accueilli des stagiaires en secrétariat médical.

Ce serait dans ce secteur du nord de Montréal, à quelques pas de la rivière des Prairies et du véritable Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, que des étudiants du CSM auraient accueilli des patients et pris des rendez-vous.

Sur le papier, tout semble réel. Le Lyudas Hospital aurait été fondé en 2003 et se spécialiserait dans la gynécologie, la fécondation in vitro et dans les services pédiatriques. L’établissement dispose d’un site Internet, avec des illustrations tape-à-l'œil, et de nombreux renseignements qui paraissent au premier abord dignes de foi.

Même le moteur de recherche Google mentionne son adresse et ses heures d’ouverture. Et le site LinkedIn, spécialisé dans les relations professionnelles, répertorie quant à lui un responsable du Lyudas Hospital, que nous avons été incapables de joindre.

Car en réalité, rien de tout cela n’est vrai.

Suite à la réception d’une information téléphonique, le MSSS a bien effectué une visite d’inspection afin de vérifier l’existence ou non de Lyudas hospital. Cette inspection nous a permis de constater qu’il n’existait aucun bâtiment à l’adresse mentionnée , explique Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

« Personne ne connaît l’existence de cet hôpital. » — Une citation de Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole du MSSS

Québec a été averti par un membre du personnel du Collège Supérieur de Montréal, l’établissement fréquenté par les étudiants coupables de cette supercherie. Celui-ci a également contacté Radio-Canada, en soutenant n’avoir pas été entendu par sa direction.

Le directeur du CSM, un établissement privé subventionné offrant des formations courtes, assure quant à lui avoir communiqué proactivement avec Québec et la Ville de Montréal, pour dénoncer cette entité inexistence dès septembre 2022.

« Nous avons alors immédiatement banni [le Lyudas Hospital] et les stages qui y étaient liés ont été aussitôt annulés. » — Une citation de Noureddine Hajibi, directeur du Collège Supérieur de Montréal

Nous accordons une grande importance à la validité de ces stages, car il en va de l’intégrité de la formation que nous offrons et de la réputation du Collège [...] qui entretient d’excellentes relations avec le milieu professionnel qui emploie continuellement nos diplômés pour répondre à ses besoins en ressources humaines , soutient Noureddine Hajibi, dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada.

Combien de faux stages ont été réalisés? L’établissement affirme ne pas avoir de chiffre précis à communiquer et jure faire le maximum possible pour vérifier que les étudiants effectuent réellement leurs stages .

Ce n’est qu’après une série de questions de Radio-Canada envoyées ces derniers jours au Collège CSM et à Québec, que Google a mis fin au référencement du Lyudas Hospital. Le site a quant à lui été suspendu.

« Cela n’a pas été fait à la demande du MSSS », souligne Noémie Vanheuverzwijn.

Le Lyudas Hospital affirmait être spécialisé en gynécologie. Mais des pages similaires ont été retrouvées sur d'autres sites. Photo : Capture d’écran

Un réseau de faux sites orchestré depuis l’Afrique

Avant d’être suspendu, le site de Lyudas Hospital comportait plusieurs éléments qui portent à croire qu’il faisait partie d’un réseau de sites frauduleux.

Dans le code HTML du site, on pouvait apercevoir plusieurs références à un hôpital en Grande-Bretagne nommé Corbyn Hospital , incluant un lien vers le site de celui-ci. Ce site n’existe plus, mais plusieurs avis négatifs trouvés sur le web indiquent qu’il s’agit d’un faux hôpital utilisé dans une arnaque aux fausses offres d’emploi.

Les supposées photos du Lyudas Hospital qui étaient sur son site nous ont menées vers un autre faux hôpital, Memorial Hospital, celui-ci supposément situé en Californie et au Texas, et dont le site est identique à celui de Lyudas.

À l’aide de l’outils d’analyse DomainTools, nous avons pu trouver une vingtaine d’autres sites associés à celui de Memorial Hospital, dont plusieurs autres faux hôpitaux, de faux bureaux d’avocats, des fausses banques et des fausses entreprises de livraison de colis. Un autre des sites faisant partie de ce réseau affirme pouvoir offrir des visas de travail et d’étude pour le Canada. Sa page Facebook indique que l’entreprise est située au Nigéria.

D’ailleurs, un site qui répertorie des arnaques visant des Africains contient plusieurs avis à l’endroit des sites faisant partie de ce réseau. On explique que ces sites volent de l’argent aux victimes en proposant de fausses offres de travail à l’étranger, moyennant un paiement.

Des étudiants du Collège CSM ont affirmé avoir réalisé leur stage au Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher, à Longueuil. Ce qui n'était pas vrai. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Des fraudes rares , selon le collège

D’autres étudiants étrangers, inscrits au Collège CSM, ont tenté de réaliser des stages fictifs.

Plusieurs tentatives de fraudes ont été déjouées par nos services , admet le directeur du collège. Nous avons renforcé notre vigilance et avons pris des mesures pour bannir certains établissements.

Une irrégularité a par exemple été découverte avec le CISSS de la Montérégie-Est, confirme-t-il.

Deux étudiantes, selon l’établissement de santé, ont tenté il y a quelques mois de faire croire qu’elles avaient fait leur formation à l’hôpital Pierre-Boucher. Nous avons reçu une demande de vérification de la part d’une employée du Collège CSM, qui n’est plus à leur emploi , indique Caroline Doucet, porte-parole du CISSS.

Celle-ci spécifie que le CISSS a insisté auprès du collège sur l’importance de valider les demandes de stage auprès de la Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche comme c’est le cas avec tous les établissements .

Or, il n’y avait aucun véritable dossier de stagiaire du Collège CSM à Pierre-Boucher.

Le Collège CSM, de son côté, jure avoir un processus de vérification rigoureux .