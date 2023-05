Les arts et la culture au cœur d’un débat entre les principaux candidats à la mairie

« Je ne veux pas que les artistes de Toronto soient obligés de vivre à Hamilton », en faisant référence à une réalité bien connue des travailleurs du milieu culturel, Brad Bradford a résumé le désir partagé par l'ensemble des candidats présents au débat sur les arts et la culture dans la Ville Reine : faire en sorte que la métropole soit abordable pour tous et notamment pour les comédiens, les danseurs et techniciens pour qui Toronto est devenue une ville inaccessible.

Ana Bailão, Olivia Chow, Mitzie Hunter et Josh Matlow étaient également sur la scène du Young People's Theatre mercredi à l'initiative de la principale association de travailleurs du milieu culturel de la ville, la Toronto Alliance for the Performing Arts ( TAPA ). Seul Mark Saunders n'avait pas répondu à l'invitation.

Le débat transpartisan a duré un peu plus d'une heure et était animé par une figure artistique de la métropole, maxine bailey, directrice administrative du Canadian Film Centre. Dans la salle, on a pu reconnaître des représentants des principales compagnies des arts de la scène de la métropole : les productions Mirvish, Canadian Stage, le Théâtre français de Toronto ou encore Tapestry Opera.

Selon les organisateurs, le milieu des arts encourage le tourisme, les emplois dans la restauration, le transport de personnes et les différents commerces. Ainsi, les questions posées aux candidats concernaient principalement la culture comme un levier économique.

Malgré quelques problèmes techniques dans les premières minutes de la rencontre, ressentis avec humour par le public comme une allégorie d'un milieu privé des moyens d'assurer sa subsistance, les prétendants au siège de maire se sont prêtés au jeu en respectant des règles de temps strictes, car le débat était le premier d'une série de trois prévus tout au long de la journée.

Ana Bailão, Brad Bradford, Olivia Chow, Mitzie Hunter et Josh Matlow étaient présents au débat sur les arts et la culture du 24 mai au Young People's Theatre. Photo : Nav Rahi / CBC / Nav Rahi

Les arts comme levier économique

Parler des arts et de la culture sous l'angle de l'attractivité a permis aux candidats de rattacher les problèmes que traversent les acteurs du secteur à ceux vécus par l'ensemble des Torontois.

Ana Bailão, Brad Bradford ou encore Olivia Chow s'accordent sur l'importance de construire davantage de logements abordables et d'encadrer les loyers des lieux culturels afin de permettre aux artistes de trouver des endroits où vivre et travailler.

Différents candidats ont aussi évoqué les propriétés vacantes appartenant à la Ville –plusieurs centaines selon Brad Bradford– et dont certaines pourraient être utilisées afin de bâtir de nouvelles infrastructures.

Parmi les mesures concrètes qui distinguent les participants, Ana Bailão a fait savoir qu'elle rendrait le financement du réseau de bibliothèques publiques pérenne. Brad Bradford, en adéquation à son slogan de campagne Moins de discussions, plus d'action , veut accélérer le financement des projets et raccourcir les temps de consultation tout comme Ana Bailão qui souhaite moins de bureaucratie dans l'octroi des licences.

Josh Matlow veut gonfler le budget municipal destiné aux arts, qui est actuellement de 81,2 millions de dollars, de 2 % par an pendant trois ans. Une mesure quasi similaire à celle proposée par Olivia Chow : augmenter immédiatement le financement des arts à hauteur de 2 millions de dollars chaque année et permettre à certaines communautés de gérer directement les moyens qui leur sont alloués à travers de nouvelles instances comme un Fonds des Autochtones ( Indigenous Fund ).

Josh Matlow souhaite aussi étendre aux artistes de rue sa proposition de revenu minimum fédéral visant à aider les travailleurs de l'économie à la demande.

Mitzie Hunter a rappelé la vivacité de la scène culturelle de Scarborough, qui a vu naître des artistes comme Catherine Hernandez et The Weeknd. Elle s'est particulièrement démarquée en insistant sur l'importance de financer davantage les arts à l'extérieur du centre-ville. Elle a été rejointe par Ana Bailão sur ce point.

Brad Bradford a affirmé qu'en 2022, sur les subventions accordées par le Toronto Arts Council, seules 3 % sont allées à Scarborough et autant à Etobicoke. L'élu municipal souhaite rétablir l'équilibre.

Sur la question d'une hypercentralisation, les candidats en ont profité pour rappeler à Doug Ford qu'aucun d'entre eux n'est favorable au déracinement du quartier de Flemingdon Park du Centre des sciences de l'Ontario.

Les candidats en tête dans les sondages dans la course à la mairie de Toronto se sont retrouvés à un débat consacré aux arts et à la culture le mercredi 24 mai 2023. Photo : Nav Rahi / CBC / Nav Rahi

De nouvelles sources de financement

La question de nouvelles sources de financement qui pourraient venir aider le secteur a également été évoquée. Ana Bailão veut davantage de mesures de contrôle d'impact à travers des outils de mesure de fréquentation. Elle est aussi la seule à rappeler que la Ville accuse actuellement un déficit de 1,5 milliard de dollars et qu'il faut prendre en compte cette réalité en allant exiger de l'aide aux différents ordres de gouvernement.

Josh Matlow prévoit de faire des économies en réduisant les consultations et en interrompant le chantier de l'autoroute Gardiner alors que Brad Bradford souhaite, comme les autres candidats, utiliser une partie de l'augmentation de la taxe sur les propriétés pour créer de nouveaux programmes.

Olivia Chow souhaite aller plus loin, en ce sens où elle propose de taxer davantage la propriété des personnes capables d'acquérir des maisons à plus de 5 millions de dollars.

Parmi les candidats présents, certains ont aussi mis en avant les réussites à travers leurs quartiers respectifs : Ana Bailão a rappelé comment elle s'est impliquée pour la naissance du Theatre Centre sur la rue Queen Ouest, mais aussi pour la transformation de l'avenue Geary.

Olivia Chow a évoqué son investissement dans la réalisation du cinéma TIFF Bell Lightbox, ainsi que pour la création du Artscape sur les Îles de Toronto.

Ce débat semble aussi avoir pressé les candidats à annoncer les mesures concernant les arts et la culture sur leurs plateformes respectives.

Mitzie Hunter était la première à évoquer le sujet sur son site internet, avec les détails de son plan pour le secteur publiés dès le 18 mai. Elle a été rejointe au début de la semaine par Ana Bailão et Josh Matlow qui ont rendu leurs mesures publiques peu avant le débat. À l'heure de publication de cet article, Olivia Chow et Brad Bradford n'ont pas encore publié les propositions évoquées lors de la rencontre sur leurs plateformes.

Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais lors de ce rendez-vous, chaque candidat a laissé entrevoir ses ambitions pour le rayonnement culturel local et mondial de la Ville Reine.