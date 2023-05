L’été dernier, après un premier report du projet, la Communauté maritime des Îles avait laissé entendre que 2023 serait l’année de la création du parc régional. La mise sur pied du projet était d’abord attendue à l’automne 2021.

La situation budgétaire difficile, le manque de ressources humaines et techniques ainsi que les pressions des citoyens pour une gestion plus saine des dépenses municipales ont toutefois eu raison de la concrétisation du projet à court terme.

On ne peut pas avancer des fonds municipaux dans ce projet-là, à cause de la situation financière actuelle , affirme le président de la Communauté maritime des Îles et maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette. On ne voudrait pas créer un parc régional sans savoir si on a les moyens pour le faire.

« On est dans un temps de compression budgétaire et de consolidation, c’est un moment difficile au niveau financier. Il faut y aller avec beaucoup de prudence en matière d’investissement. » — Une citation de Antonin Valiquette, président de la Communauté maritime des Îles et maire des Îles-de-la-Madeleine

Le projet de parc régional vise, entre autres, à mieux concilier les différentes activités pratiquées sur les terres publiques, comme la cueillette de petits fruits, les sports motorisés et aérotractés ainsi que la chasse.

Les plages ont fait l'objet de nombreux conflits d'usage au cours des dernières années aux îles de la Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une aide de Québec espérée

Antonin Valiquette estime que le soutien financier du gouvernement provincial est nécessaire pour le démarrage du projet de parc régional, car la gestion des terres publiques relève habituellement de Québec.

De grandes parties du parc régional, où la Communauté maritime des Îles assumera des responsabilités, reviennent normalement au gouvernement du Québec, mentionne-t-il. Le but du parc régional, c’est d’aménagement et de gérer les terres publiques qui appartiennent au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

La Communauté maritime des Îles est gestionnaire des terres publiques madeliniennes depuis 2014, en vertu d’une convention signée avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Antonin Valiquette souligne aussi que l’enjeu du financement est important, car, contrairement aux parcs régionaux conventionnels ailleurs en province, 61 % du territoire du parc madelinot sera voué à la protection environnementale. Ce statut viendra encadrer la pratique de certaines activités sans toutefois les interdire complètement.

Milieux dunaires, plages, lagunes : les terres publiques occupent une bonne superficie du territoire madelinot et sont très fréquentées. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Aux îles de la Madeleine, étant donné que la grosse majorité de notre parc régional est voué à la protection, ça limite beaucoup les occasions de générer des revenus , déplore M. Valiquette. L’objectif du parc demeure de concilier les usages efficacement pour la protection de notre territoire.

M. Valiquette explique que les parcs régionaux sont habituellement presque entièrement consacrés à l’utilisation du territoire, ce qui permet de générer des revenus par la pratique d’activité ou d’hébergement.

Il n'est pas rare de voir des véhicules récréatifs en milieu dunaire aux îles de la Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les commerçants saluent la décision

Le porte-parole du regroupement Oui à une gestion municipale responsable , le groupe de commerçants qui s'oppose à la hausse de taxes, se dit satisfait de cette décision.

Je crois que, dans la situation où on se trouve actuellement, on doit revoir les façons de faire et réévaluer si c'est la meilleure solution , affirme Jacky Poirier. C’est un allégement sur la dette et le fardeau fiscal des Madelinots. Alors on voit que l'exercice se fait de ce côté-là également, on a une démonstration ici.

Jacky Poirier se dit satisfait du pas de recul de la Communauté maritime des Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Poirier estime que la protection des terres publiques est tout de même un enjeu important, mais qu'il est possible de faire mieux avec moins .

Il suggère notamment d'aviser les propriétaires de véhicules récréatifs dès leur réservation à bord du traversier qu'ils ne peuvent pas stationner leur véhicule partout sur le territoire, pour éviter le camping sauvage dans des lieux inappropriés.

Le phénomène du nomadisme automobile est pris en compte dans la création du parc régional. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le travail continue malgré tout

Le projet du parc régional est ralenti en raison du contexte actuel, mais il n’est pas arrêté , précise M. Valiquette. Au niveau administratif, le travail avance très bien, c’est plus au niveau politique et financier qu’on a un travail de réflexion à faire.

Les élus devraient d’ailleurs adopter le plan de gestion et d’aménagement du futur parc régional à l’automne. Ce document clarifie la vision de la Communauté maritime des Îles quant au déploiement et au fonctionnement du futur parc régional qui s’étendra sur plusieurs lieux, aux quatre coins de l’archipel.

Le président de la Communauté maritime des Îles refuse toutefois d’établir un échéancier clair pour la réalisation du projet. Tant mieux si on est capable pour 2024, mais dans le contexte budgétaire actuel, tout est sur la table pour l’instant. On est en pleine réorganisation de nos finances et d’optimisation de nos ressources , rappelle M. Valiquette.

Antonin Valiquette précise que le projet de parc régional est ralenti, mais qu'il n'est pas mis sur pause. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ce dernier indique que la réalisation du projet est aussi tributaire du moment où la redevance touristique entrera en vigueur, car il s’agit d’une des sources de financement visé pour la gestion du parc régional.

Un sondage réalisé en 2021 dans l'archipel auprès de 1127 personnes a révélé que 87 % des répondants madelinots croient qu'il est nécessaire de mieux encadrer les activités en terres publiques.