Débat houleux sur le logement entre six candidats à la mairie de Toronto

Le ton a monté à plus d’une reprise entre les six candidats à la mairie de Toronto qui ont participé mercredi à un débat sur le logement. Olivia Chow a été ciblée par des tirs groupés l’accusant de planifier une hausse astronomique de l’impôt foncier, alors que les autres candidats se sont échangés des piques sur leur crédibilité respective.

Ana Bailão, Brad Bradford, Olivia Chow, Mitzie Hunter, Josh Matlow et Mark Saunders ont croisé le fer à l’invitation du Collège George Brown et du Conseil de la construction résidentielle de l’Ontario.

Ils ont tous proposé de multiples stratégies pour augmenter l’offre de logements, et en particulier de logements abordables.

Olivia Chow a martelé qu’elle souhaite voir la Ville construire des logements abordables, sur des terres publiques plutôt que de compter sur des promoteurs privés. Josh Matlow et Mitzie Hunter proposent tous deux de créer de nouvelles agences municipales pour diriger de tels projets.

Je vais pointer un, deux, trois candidats sur cette scène qui pensent que la réponse pour construire plus de logements est de créer plus de bureaucratie et c’est totalement la mauvaise approche , a lancé Brad Bradford, les pointant tour à tour.

Lui et Mark Saunders ont surtout mis l’accent sur l’importance de réduire la bureaucratie et d’accélérer l'octroi de permis pour la construction résidentielle.

Le rôle du gouvernement est de créer un environnement pour que la construction se fasse, pour que ces logements abordables soient construits et le gouvernement a échoué , affirme Mark Saunders.

Ana Bailão a également mentionné l’importance d’accélérer ces démarches. Elle a aussi prôné des modifications aux règlements de zonage et une surveillance plus serrée des projets approuvés à travers le programme Housing Now, pour s’assurer qu’ils soient complétés.

Échanges corsés sur l'impôt foncier

Mark Saunders, Brad Bradford et Ana Bailão se sont tous les trois engagés à ne pas augmenter l'impôt foncier au-delà de l’inflation.

Les gens ne peuvent pas se permettre une hausse d’impôts fonciers de 20 % de la part d’Olivia Chow , a clamé Brad Bradford.

Olivia Chow n’a jamais chiffré la hausse d'impôt foncier qu’elle serait prête à envisager, mais a tout de même rétorqué que ce chiffre de 20 % était incorrect.

Je ne sais pas où il a pris ça , a-t-elle dit.

Elle a également expliqué qu’elle comptait aller chercher une partie des revenus nécessaires pour sa plateforme en haussant les droits de cession immobilière sur les propriétés les plus coûteuses. Elle souhaite aussi récupérer quelque 45 millions de dollars avec une taxe sur les logements vacants.

Brad Bradford a remis ses estimations en question.

Josh Matlow avait annoncé dès le lancement de sa campagne une hausse d'impôt foncier de 2 % au-dessus du taux d’inflation. Il promet aussi d’instaurer une taxe sur le stationnement commercial.

Ana Bailão a de son côté affirmé que de telles hausses d’impôts ou de taxes ne suffiront de toute façon pas pour permettre à la Ville d'équilibrer son budget. Elle promet d’obtenir davantage de soutien financier des autres ordres de gouvernement.

Quiconque croit que Doug Ford va vraiment venir à notre rescousse n’est pas honnête avec vous ni avec lui ou elle-même! Parce qu’il n’y a aucune preuve de cela , a lancé Josh Matlow.

Doug Ford s’invite dans le débat

Josh Matlow a d’ailleurs raillé Mark Saunders quelques fois pour ses liens avec le premier ministre de la province. L’ex-chef de police a déjà été candidat pour le Parti progressiste-conservateur et conseiller spécial pour le gouvernement Ford dans le dossier de la Place de l’Ontario.

Il a tenté de faire valoir cette relation amicale comme un atout, affirmant qu’on attrape plus d’abeilles avec du miel qu’avec du sel . Lorsqu’il a utilisé cette expression une deuxième fois, Josh Matlow l’a interrompu.

Je ne comprends pas. Est-ce que Doug Ford est le miel ou l’abeille? Vous a-t-il servi du miel au Stag & Doe? a-t-il lancé, déclenchant des rires dans la salle.

Le débat a été ponctué par quelques autres railleries ou duels verbaux entre les candidats. L’ancien conseiller municipal Joe Cressy, qui animait le débat, est intervenu pour détendre l’atmosphère et ramener les discussions sur le sujet.

C'était l'un des trois débats organisés dans la même journée, à un mois du jour du scrutin. Les candidats, à l'exception de Mark Saunders qui n'avait pas répondu à l'invitation, ont aussi débattu en matinée de leurs plans pour le domaine des arts. Un débat sur les enjeux du quartier de Scarborough est prévu en soirée.

Les Torontois sont appelés aux urnes le 26 juin.