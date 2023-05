Victime de racisme, elle prône une approche éducative

Une animatrice radio de Rimouski déplore avoir été la cible de propos racistes et haineux sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, Kédina Fleury-Samson a été ajoutée à une discussion sur l'application Messenger, où elle a été injuriée en raison de la couleur de sa peau et de sa taille.

« Il y avait plein de langage et de propos orduriers. » — Une citation de Kédina Fleury-Samson, animatrice et directrice générale de la station FLO 96,5 FM

Kédina Fleury-Samson estime que la sensibilisation est toujours de mise en matière de racisme. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Kédina Fleury-Samson s'explique mal une telle haine. Avec surprise, elle constate que deux de ses enfants ont aussi ajouté à cette discussion sur l'application Messenger nommée Les chasseurs de noirs .

L’ancienne conseillère municipale s'est aperçue rapidement que les administrateurs de la conversation étaient en fait des mineurs.

Plutôt que de rester silencieuse, elle a décidé d'écrire aux parents des enfants impliqués. Personne ne cautionnait ça, puis ils m'ont signifié qu'ils faisaient des interventions sur leur enfant , indique-t-elle.

Celle qui a été conseillère municipale à Mont-Joli pendant six ans prône une approche éducative et non punitive. Elle estime que la sensibilisation auprès du public est toujours de mise en matière de racisme.

Kédina Fleury-Samson a signalé leur compte Facebook. L’animatrice radio n'a toujours pas eu de retour de l'entreprise Meta.

La stratège en communications numériques, Nellie Brière, estime que cela n'a rien de surprenant. Elle rapporte une pénurie de main-d'œuvre chez Meta. Ce n'est pas très réactif parce qu'on n'a pas accès à des personnes pour répondre à ça dans des délais qui sont probants , souligne-t-elle.

Kédina Fleury-Samson ne compte pas porter plainte à la Sûreté du Québec et espère que cette histoire aura servi de leçon aux jeunes impliqués.

Avec la collaboration de Lisa-Marie Bélanger