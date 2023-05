L’ensemencement va de bon train à Ponteix, selon un agriculteur

Chez Robert Carignan, la fonte des neiges a été un peu lente et a quelque peu retardé l'ensemencement.

Il estime cependant que le beau temps et la chaleur recensés au cours de ces derniers jours ont été bénéfiques.

Selon lui, l’ensemencement du colza, des lentilles, de la moutarde, du blé et des pois chiches sur ses terres est complété de 75 % à 80 %.

Pour l'agriculteur, le temps sec a eu un effet positif sur la culture. Il faut dire que le temps sec a été bénéfique. Comme il n'y a pas eu de grosses pluies ni d'humidité, nous avons eu de la chance , se réjouit-il.

Même si le temps sec ne donne pas trop de maux de tête à Robert Carignan, il souhaite quand même voir un peu de pluie arriver.

Ce qui serait plus inquiétant, ce serait de ne pas avoir assez d’humidité ou de pluie pour quelques semaines. Il faut assurer une récolte de foin parce qu’il y a plusieurs agriculteurs qui font l'élevage d’animaux et ils vont avoir besoin d’une bonne production de foin.

La plus grande préoccupation de Robert Carignan est centrée la météo.

Les changements climatiques me préoccupent beaucoup , déplore-t-il.

La ferme de Robert et Marc Carignan à Ponteix a une superficie de 12 acres. Photo : Radio-Canada / Danielle Dutrisac

Ses inquiétudes se portent aussi sur l’importation et l'exportation des produits. Il affirme qu’environ 90 % de la production de graines de moutarde est vouée à l'exportation vers l'Europe et les États-Unis.

Au-delà de l'exportation, Robert Carignan a à cœur de garder ses 12 acres de terre dans la famille. Il précise qu'il cultive la terre de son grand-père avec son fils Marc .