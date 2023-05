Les urgences de Winnipeg seront dotées de 2 nouvelles ambulances et 20 ambulanciers

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a présenté un nouveau financement sur cinq ans destiné au service ambulancier de Winnipeg. Ce plan de 54 millions $ comprend notamment l'ajout de deux nouvelles ambulances et le recrutement de 20 ambulanciers paramédicaux.

Cet investissement servira aussi à financer les salaires, à soutenir les services d’urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à réduire les temps d’attente, détaille la première ministre.

Les urgentistes ont toujours joué un rôle essentiel dans le soutien à la communauté. Nous reconnaissons leur travail et leur dévouement , souligne Heather Stefanson.

Ce financement permettra à la Ville de Winnipeg et à son Service d’incendie et de soins paramédicaux de recouvrer les coûts des services fournis sur une base annuelle.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham s'est félicité de cette entente. Il a ajouté, mercredi, qu'il s'agissait probablement de la meilleure journée de ses six premiers mois de mandat.

Il s'agit d'un accord gagnant-gagnant , se réjouit le maire. Il estime que cette amélioration des services d’urgences, financièrement sensée pour la ville de Winnipeg et le gouvernement du Manitoba , permettra d’offrir de meilleurs services et d’éviter l’épuisement professionnel des équipes d’urgence.

Le chef du Service d'incendie et des services médicaux d'urgence de Winnipeg, Christian Schmidt, explique que ses équipes sont confrontées à 450 interactions potentielles par jour avec le public. Il estime donc que les 20 ambulanciers supplémentaires sont nécessaires et attendus.

La cheffe des opérations du Service d'intervention d'urgence de Soins communs Manitoba, Helen Clark, considère que la route a été longue et sinueuse, mais que l’investissement va permettre d’offrir de meilleurs soins aux patients.

L’opposition pointe du doigt le manque de ressources au rural

Porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de soins de santé, Uzoma Asagwara note que le nombre d'ambulances a diminué au rural depuis le début du mandat d’Heather Stefanson.

Le niveau de stress et d'épuisement auquel sont confrontés ces travailleurs de première ligne dévoués est stupéfiant. Alors que la première ministre Stefanson continue de fermer des hôpitaux et des centres hospitaliers en milieu rural, les ambulanciers ruraux sont contraints de faire plus avec moins , indique Uzoma Asagwara.

Par exemple, Wawanesa, une communauté du sud-ouest du Manitoba, a entamé l’année 2023 avec la fermeture de son seul poste de services médicaux d'urgence, concluant ainsi plusieurs années de pénurie de personnel.