Dans le but d'améliorer le modèle de gouvernance du marché By, à Ottawa, l'administration municipale émet plusieurs recommandations pour favoriser la prospérité économique du secteur, ainsi que la sécurité de la communauté. Elle propose notamment qu’un seul groupe, l’Autorité de district du marché By, soit responsable de ces nouvelles initiatives et l'implantation d'une nouvelle taxe locale pour financer ses activités.