Sans médecins de famille et sans rendez-vous au GAP non plus

Le manque de disponibilité des médecins en Haute-Gaspésie et dans la Baie-des-Chaleurs entrave le bon fonctionnement du Guichet d’accès à la première ligne (GAP).

Maude Letendre a dû se résigner à se rendre, mercredi matin à l’urgence de l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts pour renouveler une prescription. Je n’ai pas d'autres solutions, dit-elle, mais je sens que je dérange parce que l'urgence ce n'est pas la place pour quelque chose comme ça, ce n'est pas urgent.

Maude Letendre, qui a besoin d’un suivi médical à la suite d’un accident de travail, rapporte ne pas avoir pu obtenir de rendez-vous par l’intermédiaire du GAP pour elle et sa fille au cours du dernier mois. C'est une perte de temps pour moi, mais c'est aussi une perte de temps pour le système, le temps que le médecin me voit, il pourrait soigner des gens qui sont malades, qui ont besoin de soins plus urgents. Ça n'a pas de sens , commente la dame.

Toutes les personnes orphelines d'un médecin de famille peuvent depuis le 31 mars 2022 composer un numéro de téléphone qui les dirigera vers un professionnel en soins, dont au besoin, un médecin. Ce service a été déployé en septembre 2022 en Gaspésie. Quelque 800 000 Québécois sont sans médecin de famille.

Elle n'est pas la seule patiente sans médecin de la Gaspésie qui n'arrive pas à obtenir un rendez-vous médical, malgré l'implantation du Guichet d'accès à la première ligne (GAP).

La situation perdure depuis environ un mois en Haute-Gaspésie, admet Jean-François Sénéchal, directeur adjoint du CISSS de la Gaspésie.

C’est aussi difficile dans la Baie-des-Chaleurs où des départs à la retraite ont compliqué l’implantation du service. Il y a eu une augmentation des patients orphelins en cours d’année et les problèmes du GAP y sont persistants depuis des mois, indique le CISSS .

Le directeur adjoint du CISSS de la Gaspésie reconnaît que le GAP n’est pas aussi fonctionnel que prévu. Il indique par contre qu’il s’agit d’une situation temporaire en raison de l’absence de médecins pour des vacances ou des raisons de santé.

Le responsable du CISSS ajoute que la région manque de médecins. Il y a, selon lui, environ 3000 patients orphelins dans la région qui vivent principalement dans la Baie-des-Chaleurs. Il évalue qu’environ 500 personnes sont sans médecin de famille en Haute-Gaspésie.

L’accès au GAP est donc considéré comme un dossier prioritaire au CISSS de la Gaspésie et le PDG se sent directement interpellé par le problème, rapporte Jean-François Sénéchal.

Le directeur adjoint du CISSS souligne que le GAP est un service dont l’implantation toute récente, en septembre dernier, s’est relativement bien déroulée dans la région. On avait réussi à placer la grande majorité de nos appels de gens qui avaient besoin d’un rendez-vous , rapporte M. Sénéchal.

On est en implantation d’un nouveau service donc il y a toutes les embûches d’instauration, convient aussi Pierre-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmiers, infirmières et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIIEQ).

Selon lui, le programme peine à s’implanter en raison de problèmes comme les délais de traitement, la difficulté d’être référé à un médecin. Encore là, il faudrait qu’il y ait des médecins disponibles. Peut-être que la solution, c’est d’optimiser les services plutôt que de créer un GAP pour les gérer.

Les personnes n’ayant pas de médecin de famille peuvent depuis quelques mois contacter le Guichet d’accès à la première ligne (GAP). (Photo d'archives) Photo : CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Le manque de médecins est aussi un constat réalisé par Maude Letendre. Il n'y a pas beaucoup de médecins ici en partant, donc ils ont peu de temps donc ils offrent peu de plages. S’il faut qu'ils [les médecins] s'absentent, il n’y a juste tout simplement aucune place disponible et il y a plusieurs personnes qui attendent.

Selon Pierre-Luc Bujold, les infirmières du GAP rapportent aussi des délais lors du triage des cas soumis. On voit qu’il y a des services qui se dédoublent notamment avec les infirmières du triage d’Info-Santé , précise le président du syndicat.

Jean-François Sénéchal confirme que l’appel initial, au 811, relève d’une gestion provinciale. Le retour de cet appel par les services de la région doit être effectué dans les 36 heures. On y réussit à 80 % , assure le porte-parole du CISSS .

Le président du SIIIEQ croit néanmoins que Québec a créé plusieurs nouveaux services sans nécessairement avoir tout le personnel infirmier pour pourvoir tous les postes. Ça crée des trous dans le réseau. Le gouvernement devrait prendre conscience que des programmes qui sont prônés en milieux urbains ne sont peut-être pas la solution en milieux ruraux où les pénuries de personnel sont déjà très importantes.

« Il faut que ce soit consolidé ou que le gouvernement retourne à sa table à dessin pour qu’on ait quelque chose qui s’adapte mieux à une région comme la nôtre. » — Une citation de Pierre-Luc Bujold, président du SIIIEQ

Selon lui, le gouvernement devrait prendre en considération les besoins des régions. Ce n’est pas parce qu’il y a de bonnes idées à Québec que ça ne crée pas des impacts négatifs en région.

Le directeur adjoint du CISSS croit que Québec reste ouvert à des aménagements. On doit utiliser ces outils et les adapter à notre réalité. Il ne faut pas les rejeter du revers de la main. On a une bonne écoute de la part du ministère.

Des solutions

Afin de régler les problèmes qui surgissent en ce moment, le CISSS a d’ailleurs entamé une tournée de tous les groupes de médecines familiales (GMF) de la région, y compris celui de la Haute-Gaspésie, pour faire les ajustements nécessaires, propres à chaque secteur.

« L’approche qu’on a choisie, c’est de discuter avec chaque GMF. On va vraiment y aller de façon particulière avec chacun des GMF. » — Une citation de Jean-François Sénéchal, directeur adjoint du CISSS de la Gaspésie

Le CISSS espère avoir terminé sa tournée d’ici le 24 juin. La réflexion sur les solutions à apporter se fera au cours de l’été. Jean-François Sénéchal se dit très optimiste et croit pouvoir combler une bonne partie des rendez-vous médicaux issus du GAP après cet exercice.

Le CISSS ne ferme pas la porte à créer des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Kiran Pure

D’autres solutions sont aussi envisagées. On travaille sur le recrutement médical bien entendu. En attendant, il faut voir à même les ressources du CISSS , les ressources des cliniques médicales de consacrer certaines journées à la clientèle du GAP .

Le CISSS envisage aussi de créer des cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées qui pourraient rencontrer des patients.

En attendant, M. Sénéchal rappelle que le GAP n’est pas en arrêt et peut toujours rediriger les gens vers des services comme la pharmacie communautaire, les services psychosociaux ou de physiothérapie.

