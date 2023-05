Des fonds pour lutter contre le VIH, le sida et l’Hépatite C dans le Nord de l’Ontario

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi à Thunder Bay qu'il octroie 30,5 millions de dollars pour l'Ontario, dont 2,6 millions spécifiquement pour le Nord de l’Ontario, afin de soutenir des initiatives communautaires en matière de VIH, d’hépatite C et de réduction des méfaits.

Le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos était présent mercredi matin dans les locaux de l'organisme Elevate NWO, une organisation communautaire à but non lucratif de réduction des méfaits de Thunder Bay, pour annoncer ce financement qui vise à lutter contre plusieurs maladies transmissibles sexuellement et par le sang.

« On a beaucoup cheminé au cours des dernières années dans notre lutte contre le VIH et le sida, mais nous savons qu'il y a encore [...] beaucoup de travail à faire afin de mettre fin à l'épidémie de sida et de VIH. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

Ce financement, étendu sur 5 ans, vise principalement à soutenir le projet Fortifier l’engagement des pairs aidants pour le Nord de l’Ontario mené par cinq organisations du Nord est-il précisé au sein du communiqué.

Les organismes soutenus par ce financement sont Elevate NWO, le Gilbert Centre for Social and Support Services, le Comité du sida, le Réseau Access Network et la Stratégie ontarienne de lutte contre le VIH et le sida à l’intention des Autochtones.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, écoute Holly Gauvin expliquer l'importance du programme de pairs aidants après avoir annoncé le financement du fédéral. Photo : CBC Sarah Law

Les fonds octroyés vont permettre d’embaucher des pairs aidants dont le rôle sera d’être sur le terrain afin de fournir des services aux personnes vulnérables de leur communauté, d’égal à égal.

Des investissements nécessaires pour mieux lutter contre les infections qu’on sait être transmises sexuellement ou à travers le sang [...] qui, malheureusement, sont en croissance , souligne M. Duclos.

Et le besoin se fait davantage sentir dans le Nord, reconnaît-il, ou il existe des enjeux qui sont spécifiques à l'isolement géographique, au fait que des communautés isolées, y compris des communautés autochtones [...] ont besoin de l'aide de ces organisations communautaires .

Il concède que tout ça, ça coûte plus cher .

« C'est plus compliqué parce que la région est tellement grande et les besoins sont tellement nombreux. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

Un programme qui marche

La réduction des méfaits ne se limite pas aux seringues , soutient Holly Gauvin, directrice générale de Elevate NWO, qui ne cesse de tarir d’éloges pour ce programme de pairs aidants.

Mis en place depuis maintenant une dizaine d’années, celui-ci a fait ses preuves, croit-elle.

« Sans les pairs aidants, nous ne pourrions pas réaliser la moitié de ce que nous accomplissons. » — Une citation de Holly Gauvin, directrice générale de Elevate NWO.

Forts de leur expérience et de leur vécu, les pairs aidants peuvent mieux interagir et intervenir auprès des populations vulnérables, explique-t-elle.

Ils peuvent éduquer, partager des conseils et des connaissances ou diriger ceux qui le réclament vers les ressources nécessaires pour se faire dépister ou subir des traitements.

Atteinte de VIH, ayant déjà vécu dans la rue, mère monoparentale et en rémission, Yvonne Hunter travaille à Elevate NWO depuis environ trois ans.

Elle est sur la ligne de front, elle travaille dans la rue et aide les gens qu’elle y rencontre. Elle constate qu'il faut qu'elle fasse preuve d'écoute et qu'elle crée un lien de confiance avant que les gens lui demandent de l’aide, un conseil ou son avis.

« Les gens viennent me parler et ils me font confiance. Je ne leur donne pas mon avis, je ne fais qu’écouter, il s’agit de leur histoire. » — Une citation de Yvonne Hunter, paire aidante Elevate NWO

Un pair aidant de l’organisme, consommateur de drogues illicites, est même allé chez son revendeur de drogue afin de lui expliquer l’importance de nettoyer les balances et de changer de gants entre la manipulation de substances différentes afin d’éviter des contaminations.

Ils sont essentiels à notre travail, affirme sans équivoque Mme Gauvin. Malgré mes bonnes intentions, un revendeur de drogue ne m’ouvrira jamais la porte de chez lui!

Avec les informations de Sarah Law de CBC