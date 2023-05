Inclusivité dans les écoles du N.-B. : des élèves craignent un recul

Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, des élèves proposent leurs recommandations pour la révision de la politique 713. Craignant un recul des droits des personnes LGBTQ+, ils souhaitent ainsi aider à créer un environnement plus inclusif.

Des élèves du comité Diversité de l’école Mathieu-Martin à Dieppe ont publié une lettre ouverte. Ils suggèrent au ministre de l'Éducation, Bill Hogan, d'inclure les éléments suivants à la politique 713 :

L’offre de formation au personnel scolaire sur les enjeux de la communauté LGBTQ+ ;

L’établissement de postes de mentors dans le système scolaire pour les membres du personnel;

L’offre suffisante de toilettes universelles ou non-genrées;

L’ajout d’exemples concrets de comportements homophobes et transphobes dans la politique.

« Le message était vraiment de démontrer, on a une opinion et cette politique-là est très importante pour la sécurité et le confort des élèves à l'école. » — Une citation de Marianne Labbé, élève de l’École Mathieu-Martin de Dieppe et membre du comité Diversité

On pense que ces attentes sont nécessaires pour qu'on puisse se sentir vraiment en sécurité dans notre école et pour se sentir confortable , explique Ailsa Kieser, une élève de l’École Mathieu-Martin, qui a contribué à écrire la lettre.

Des recommandations applaudies par des élèves de Shediac

Les membres du comité Alliance de l’école Louis-J.-Robichaud ont témoigné de l’importance de la lettre écrite par les élèves de l’école Mathieu-Martin.

Torince Marcotte est membre du comité Alliance de l'École Polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shédiac. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

J'aime qu'ils ont utilisé leur voix qu'ils ont pour parler à propos du sujet et c'est bon de savoir qu'il y a d'autres écoles et d'autres gens comme moi dans d'autres écoles , a confié Torince Marcotte, élève et membre du comité Alliance de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac.

Il affirme qu’à son école, les toilettes identifiées comme non-genrées sont souvent occupées ou réservées pour les cours d’éducation physique et qu’il serait important d’en ajouter.

Rendre les écoles sécuritaires et inclusives

L’annonce de la révision de la politique 713 a suscité des inquiétudes chez les membres de la communauté LGBTQ+ du Nouveau-Brunswick. Ces craintes s’ajoutent à l’intimidation que vivent déjà certains élèves dans les écoles.

Des comités d'élèves comme ceux de l’école Mathieu-Martin et de l’école Louis-J.-Robichaud permettent de créer des espaces dans les écoles où les élèves peuvent se confier et se sentir à l'aise d'être eux-mêmes.

L'enseignant et responsable du comité Alliance de l'école Louis-J.-Robichaud de Shediac, Adrien Buotte. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Cependant, les écoles pourraient en faire plus, selon le responsable du comité Alliance de l’école Louis-J.-Robichaud à Shediac.

« On veut se rendre à une école qui est inclusive partout et pas juste dans le comité. » — Une citation de Adrien Buotte, responsable du comité Alliance

Des mesures de la politique 713 ciblées par le gouvernement

Le gouvernement de Blaine Higgs a indiqué quels éléments de la politique 713 seront révisés, sans toutefois donner des détails sur la direction qu’il souhaite prendre.

Les éléments ciblés comprennent la décision d’informer les parents d’élèves de moins de 16 ans qui souhaitent changer de prénom ou de pronoms à l'école, de la participation de certains élèves de la communauté LGBTQ+ dans les équipes sportives, ainsi que de l'accès aux toilettes en fonction de l'identité de genre.

La province s’est également engagée à consulter les principaux intervenants lors du processus de révision, mais n’a pas précisé lesquels.