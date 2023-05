100 ans de gâteaux Vachon racontés dans une exposition

C'est à la suite d'un dégât d'eau l'hiver dernier causé par le gel que l'équipe de la maison des fondateurs des petits gâteaux Vachon a décidé d'en profiter pour revoir complètement l'exposition. On a tout « démanché » l'exposition. On a pris le temps de la repenser pour qu'elle soit plus chronologique , indique Maude Poirier, la responsable de la maison J.A. Vachon.

Pour souligner les 100 ans de l'entreprise, la demeure ancestrale ouvrira plus tôt qu'à l'habitude pour la saison estivale. Une activité familiale est organisée lors de la première fin de semaine d'ouverture le 17 et 18 juin.

Les gens vont être invités à faire un rallye gâteau dans la maison, il va y avoir un défi de gâteaux à l'aveugle pour tenter de deviner quel petit gâteau il mange. Un dispositif d'odorat sera également mis en place .

Maude Poirier est la responsable de la maison J.A. Vachon située à Sainte-Marie en Beauce. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La « touche latine » de l'entreprise

Vachon qui appartient depuis 2014 à la mexicaine Grupo Bimbo souhaite mettre de l'avance la saveur latine de l'entreprise dans ses célébrations. Une fête est organisée le 6 juillet prochain où la bière, les hot-dog et la culture latine seront à l'honneur. Faire du 6 juillet la journée des 100 ans, de la tradition beauceronne à la petite touche latine.

« On ne veut pas le nier, on ne veut pas le renier, on est fier parce que Bimbo a investi des millions pour conserver l'usine en Beauce. » — Une citation de Maude Poirier, responsable de la maison J.A. Vachon

D'autres activités en collaboration avec la municipalité de Sainte-Marie seront organisées dans les prochains mois.

Un employé en pleine action à l'usine de gâteaux Vachon dans les années 60. Photo : prêt de la Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie

Le contrat qui a officialisé la naissance de l'entreprise a été signé le 3 octobre 1923. La pâtisserie fut fondée par Rosa-Anna et Joseph Arcade Vachon.

Avec la collaboration de Philippe Grenier