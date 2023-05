Les tribunaux spécialisés pour les victimes de violence sexuelle et conjugale portent fruit, indique le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) la Bôme en Gaspésie.

Dans la région, ces tribunaux sont en place depuis le 6 février à Percé, à New Carlisle, à Sainte-Anne-des-Monts et à Gaspé, souligne Annick Bouchard Beaulieu, directrice du CALACS La Bôme Gaspésie. Elle note que la division spécialisée en agression à caractère sexuel et en violence conjugale raccourcit notamment les délais pour le traitement des plaintes.

C'est sûr qu'ici, il n'y a pas beaucoup de délais, mais pour les endroits où il y en a, ça les raccourcit énormément , commente la directrice. Ils mettent des choses en place pour éviter que les victimes n’aient pas à rencontrer les agresseurs dans la salle de cour. C'est des petits ajustements comme ça qui font en sorte que la victime se sent plus en sécurité quand elle vient en cour , ajoute Annick Bouchard Beaulieu.

Annick Bouchard Beaulieu, directrice générale du CALACS La Bôme Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Selon le CALACS gaspésien, les embauches supplémentaires n'ont pas été nécessaires en Gaspésie, étant donné les délais raisonnables d'accès au système judiciaire. Ça avance un peu plus rapidement. Les victimes ne passent pas la journée au palais de justice. Ça se fait rapidement le matin et elles peuvent quitter rapidement le matin, pour ne pas avoir l’anxiété dans le tapis toute la journée , explique Mme Bouchard Beaulieu.

« Les victimes d’agression sexuelle se sentent déjà étiquetées, donc de pouvoir s’en aller rapidement en croisant le moins de monde possible, ça fait une grande différence pour elles. » — Une citation de Annick Bouchard Beaulieu, directrice du CALACS La Bôme Gaspésie

Au Québec, plus de 8000 victimes de violence sexuelle et de violence conjugale ont été accompagnées depuis le déploiement du tribunal spécialisé en la matière, il y a un an.