La Laiterie Chagnon cherche un acheteur pour son usine de Waterloo

Le porte-parole de l'entreprise dans le dossier et président de l'entreprise-conseil Agro Québec, André Michaud, explique que l'infrastructure est désuète et qu'elle ne répond plus aux besoins et aux ambitions de la Laiterie Chagnon.

Il assure toutefois que ce n'est pas la fin de l'entreprise, et parle d'un nouveau modèle d'affaires ainsi que d'un partenariat en développement. Il ne veut pas donner plus de détails pour le moment.

Les discussions sont en cours. Ça se passe très bien. L'usine, actuellement, est opérationnelle. Il y a des produits qui sont produits au moment où on se parle à la laiterie, mais évidemment, dans le but qu'il n'y ait pas de rupture de stock, [...] notamment en ce qui concerne la crème glacée, puisqu'on est dans une période estivale qui s'annonce. Je ne peux pas vous donner les détails de la transaction au moment où on se parle, parce que les discussions sont toujours en cours, mais le dossier avance , assure-t-il.

En ce qui concerne la vingtaine d'emplois à l'usine de Waterloo, André Michaud reconnaît que le portrait va changer.

« Il va y avoir un changement de structure au niveau des emplois, ça, c'est clair. Mais au final, en termes de chiffres, la Laiterie Chagnon n'est pas là pour perdre du volume, elle est là pour augmenter son volume. Au final, il y aura certainement une augmentation des emplois liés à la production des produits de la Laiterie Chagnon. » — Une citation de André Michaud, porte-parole