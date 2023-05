Des élèves de l’École secondaire Curé-Hébert lancent une coopérative alimentaire

Des élèves de l'École secondaire Curé-Hébert à Hébertville ont décidé d'améliorer la qualité des repas de leur service de cafétéria en lançant la Jeune coop du Terroir. Il s’agit d’un projet regroupant trois enseignantes et des élèves bénévoles qui cuisinent tous les lundis soir et mardis matin afin d'offrir un menu varié à leur cafétéria.

Des élèves, tous bénévoles, mettent la main à la pâte pour préparer plus d'une trentaine de repas santé qui seront servis sur l'heure du dîner à la cafétéria. Servis tous les mardis midi, les plats préparés par les élèves sont composés à 90 % d'aliments locaux.

J'ai aidé à mettre les ingrédients dans les bols [...]. Ça me tentait de venir cuisiner pour avoir un dîner gratuit , s’est exclamée Sophie, une élève de secondaire un.

On a entre 25 et 30 élèves qui viennent s'impliquer. Il y en a qui viennent cuisiner le lundi soir, parce que le repas qu'on sert, c'est le mardi midi. Il y en a qui viennent cuisiner le mardi matin, ceux qui, disons, sont bien avancés dans leurs travaux , a ajouté Valérie Bouchard, enseignante à l'École secondaire Curé-Hébert et initiatrice du projet.

Valérie Bouchard, enseignant et initiatrice du projet Jeune Coop du terroir et Marie-Ève Rouleau, technicienne en diététique. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Une première expérience

Pour la plupart des jeunes, il s’agit d’une première expérience en cuisine. En plus d'apprendre les bases, ils sont également initiés au monde de la restauration.

Je fais la Tablée des chefs ici depuis deux ans, une fois par semaine. C'est de là qu'on m'a approchée pour le projet de la Jeune coop du Terroir. Moi, je veille surtout à la salubrité, à l'hygiène, la sécurité et les techniques de travail aussi , a indiqué Marie-Ève Rouleau, technicienne en diététique à l'École secondaire Curé-Hébert.

La responsabilité des jeunes ne s'arrête toutefois pas à la cuisine. Le projet est géré par un noyau de six élèves qui s'occupent entre autres du marketing, de la gestion du personnel et de l'élaboration des menus.

On a été aussi aidé pour ça. On a une dame de Chicoutimi qui venait de l'Alliance engagement jeunesse, qui venait nous aider à montrer aux élèves comment on fait une coopérative. Ils ont fait des sondages auprès des élèves, ils ont fait déguster aussi des menus et ce sont les élèves qui ont décidé ce qu'on allait manger. Ce sont ces élèves-là qui ont géré ces sondages-là , a ajouté Valérie Bouchard.

L'École secondaire Curé-Hebert tient deux serres hydroponiques. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Produits locaux

Les mets utilisés mettent en valeur les produits locaux. Certains aliments sont même directement produits à l'école.

On a six menus, donc sur six semaines. Notre créneau, ce sont des paninis ou sandwichs grillés. Une salade verte qui est produite ici dans l'école, dans nos serres hydroponiques qu'on a ici en haut. Ce sont des produits qui sont à 90 % récoltés ici localement. Le plus près possible de l'école possible, c'est notre objectif , a conclu Valérie Bouchard.

La Jeune coop du Terroir a été récompensée au Défi OSEntreprendre et, en octobre prochain, les membres du projet seront finalistes au gala secondaire de la fondation Forces Avenir.

Dans les prochaines semaines, les membres de la coopérative ont pour objectif de passer d'un à deux repas offerts à la cafétéria par semaine.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque