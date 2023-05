Des ateliers de discussion sur le centre-ville de Chicoutimi

Ceux-ci se tiendront les dimanches 28 mai, 4 et 11 juin à l’ancienne église Christ-Roi, sur la rue Sainte-Anne.

L'identité, la revitalisation, la mobilité, les espaces verts et les grands projets font partie des thèmes abordés.

La conseillère du district 8 proposera une série d'actions pour le développement de ce secteur. Les ateliers s'adressent aux résidents, aux travailleurs ainsi qu'au propriétaires d'entreprises et de bâtiments du secteur.

Lorsqu'on va chercher l'adhésion sociale sur des actions, c'est assez puissant comme arme de persuasion, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde autour de la table veut le bien de la ville. Tout le monde veut, autour de la table, le bien de chacun des arrondissements, le bien des secteurs. Lorsqu'on arrive avec des idées qui sont concertées avec des idées qui sont appuyées puis qui ont du bon sens, je pense qu'il n'y aura pas de problème à les faire appuyer tout le monde , a indiqué la conseillère.

La conseillère, qui travaille en collaboration avec les autres conseillers de Chicoutimi, compte présenter un bilan des ateliers de discussions au cours des prochaines semaines.

Boulangerie Chicoutimi-Nord

Mireille Jean se montre plutôt nuancée au lendemain de l'annonce de la fermeture de la Boulangerie Chicoutimi-Nord. Elle souligne que la rareté de la main-d'œuvre n'est pas l'unique raison qui a motivé cette décision de fermer le commerce de la rue Roussel.

Elle croit que la Ville doit se montrer attractive, encore plus, en contexte de pénurie de main-d'œuvre.

La Boulangerie Chicoutimi-Nord est désormais fermée. Photo : Radio-Canada

L'achalandage du centre-ville de Chicoutimi-Nord peut, selon Mireille Jean, être stimulé.

C'est à nous encore de créer un environnement qui leur a encore plus attractif, donc il faut penser peut-être à revoir la circulation ou là actuellement, si on y va autrement qu'en automobile, c'est un petit peu embêtant parce que la rue n'est pas large, il y a des stationnements, il y du deux voies donc peut-être qu'on peut revoir comment on peut refaire les trottoirs, comment on peut refaire la mobilité , a-t-elle exposé.

L’ancienne députée de Chicoutimi rappelle que le pouvoir d'intervention d'un élu municipal est limité.

Avec les informations d’Annie-Claude Brisson