La célébration Fillactive accueille près de 500 adolescentes à Rimouski

La célébration Fillactive FitsSpirit a réuni des adolescentes de 12 à 17 ans provenant de 24 écoles du Bas-Saint-Laurent. Les adolescentes ont pu s’initier notamment à l’escalade, à la planche à roulettes, au frisbee, au volleyball et à la danse dans un environnement sans compétition, sans pression et sans jugement.

L’organisme Fillactive souhaite allumer des passions durables pour l’activité physique auprès des jeunes femmes. Cette journée-là, on veut que ce soit une bougie d’allumage pour le reste de leur vie. Aujourd’hui, on essaie d’allumer de petites étincelles , témoigne la conseillère principale marketing et communication chez Fillactive, Marion Hamel.

Dans un contexte mixte, les filles ont tendance à prendre moins de place sur les terrains de sport, affirme Mme Hamel.

« Dans un contexte 100 % féminin, elles sont plus à l’aise de faire du sport, plus à l’aise de suer ensemble et d’avoir du plaisir à se faire la passe, à recevoir le ballon. Il y a vraiment des barrières qui tombent quand on se retrouve entre filles. » — Une citation de Marion Hamel, conseillère principale marketing et communication chez Fillactives

Des participantes apprécient l'atmosphère festive et encourageante de l'événement. C'est bien parce qu'on a moins peur du jugement des autres. On est plus à l'aise de bouger entre nous , affirme une participante. On se dépense et on se fait du fun entre amies , ajoute une adolescente rencontrée sur place. On veut prouver qu'on est capable d'être en forme autant que les garçons , renchérit une autre.

La pluie n'a pas découragé les participantes de l'événement. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerne

L’organisme COSMOSS Bas-Saint-Laurent, qui regroupe des organisations faisant la promotion de saines habitudes de vie chez les personnes de moins de 30 ans, était l’un des partenaires de l’événement.

L'organisme COSMOSS rapporte qu’une fille sur deux abandonne le sport à la puberté. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerne

L’agente de développement Ariane Lebel était sur place comme bénévole. Aujourd’hui, on rit, on y va, on essaie vraiment de s’amuser. On est dans le plaisir, la qualité de l’expérience , partage-t-elle.

L'organisme rapporte qu’une fille sur deux abandonne le sport à la puberté. C’est pourquoi l’événement festif Fillactive est un rassemblement nécessaire, soutient Mme Lebel.

L’événement festif Fillactive est le plus grand rassemblement sportif pour adolescente de la région.

Avec les informations de Lysbertte Cerne