Le manque d’initiatives pour lutter contre les changements climatiques au N.-B. inquiète

Ce fonds est passé de 36 millions $ en 2021-2022, à 47 millions $ en 2022-2023. Le fonds n’a toutefois augmenté cette année, justement parce que la taxe se terminera le 1 er juillet.

Ernie Steeves, ministre des Finances du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Ne plus avoir nos taxes représentera une perte de revenus, alors vous vous demandez pourquoi il est resté 47 millions $, c'est parce que nous perdons des revenus, nous n'avons pas les revenus supplémentaires, même si nous nous sommes engagés sur les 200 millions $ d'investissements en retours d’impôt , explique le ministre des Finances, Ernie Steeves.

L’opposition demande davantage d’initiatives

Libéraux et verts souhaiteraient que les conservateurs consacrent davantage au initiatives liées aux changements climatiques.

Ce qui est un peu préoccupant, c’est qu'on nous parle que l’année passée, par exemple, il y a eu 200 millions $ et plus en revenus de taxes, et que la grande majorité, 70 % et plus, ça a été retourné sur des impôts, qui est bien, je pense que les gens aiment bien avoir un retour d’impôt, mais un retour d’impôt, ça change pas vraiment les émissions de carbone , remarque René Legacy, député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford.

« Je pense qu’il manque beaucoup d’initiatives et d’innovation pour trouver des projets qui vont faire une différence. » — Une citation de René Legacy, député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford

Le porte-parole pour les Finances du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, René Legacy, se demande ce qu'il adviendra des 8 millions $ de surplus du Fonds pour les changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Cette année, il n’a pas augmenté le montant qu’il met dans le fonds, et il ne s’est pas engagé pour nous dire qu’est-ce qu’il va arriver l’an prochain, combien est-ce qu’on va avoir dans le fonds , s’interroge Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar.

Des fonds qui restent inutilisés

Non seulement le gouvernement n’a pas consacré tous les revenus de la taxe sur le carbone aux initiatives liées aux changements climatiques, mais même les montants prévus pour le fonds n’ont pas tous été dépensés. Il reste ainsi 8 millions $ des deux années précédentes, et le gouvernement n’a pas de plan précis pour les utiliser.

Ce qui me préoccupe le plus, c’est le 8 millions, comment on va en tenir compte. Est-ce que ça va être perdu dans les budgets à venir , se demande René Legacy.

« J’ai pas beaucoup de confiance que ce gouvernement va faire ce qu’il faut. » — Une citation de Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar

Avoir 8 millions $ qui restent, qui n’est pas dépensé, je ne comprends pas du tout, il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qu’on pourrait faire, mais le gouvernement Higgs ne le fait pas , déplore Megan Mitton.

La députée verte, Megan Mitton, estime que le gouvernement conservateur erre dans le dossier des changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Selon les verts, le premier ministre Blaine Higgs, qui fait la promotion du développement de l’industrie du gaz de schiste, ne comprend pas la nature de la crise environnementale actuelle.