Ils qualifient de critique la situation des soins de santé à l'échelle de la province et soulignent que ce débordement les empêche de prodiguer des soins rapides et efficaces aux patients.

Les signes d'une crise de capacité sont partout , lit-on dans la lettre.

« Le temps d'attente aux urgences de Calgary a nettement augmenté, les patients attendant parfois jusqu'à 15 heures pour être vus par un médecin. [Ils] deviennent souvent plus malades en attendant. » — Une citation de 192 médecins urgentistes, dans une lettre ouverte

Les médecins signataires, qui représentent environ 75 % des personnes travaillant dans les quatre hôpitaux pour adultes de Calgary, disent s’exprimer en tant que médecins indépendants et non au nom de Services de santé Alberta (AHS) ou de l'Alberta Medical Association, le syndicat des médecins.

C'est tellement pénible de voir des patients malades dans les couloirs et dans les salles d'attente alors que nous voulons fournir les soins dont ils ont besoin , déplore en entrevue l'une des signataires, la médecin urgentiste Katie Lin.

La Dre Lin, qui travaille aux urgences des hôpitaux Foothills et Rockyview à Calgary, ajoute que même si les facteurs de stress sont très différents de ce qu'ils étaient au plus fort de la pandémie, la pression demeure.

Selon elle, les volumes de patients sont encore très élevés et il n'y a tout simplement pas assez de lits ou de personnel. Cela signifie qu'elle traite souvent des patients dans les couloirs et les salles d'attente.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Dr Sean Fair rapporte le cas de patients qui meurent dans les salles d'attente à Calgary. Photo : Radio-Canada

Des morts dans les salles d'attentes

Selon les signataires, il est courant d'avoir entre 40 et 50 patients attendant d'être vus par un médecin. Ceux qui sont admis aux urgences peuvent y être bloqués pendant des jours, faute de lits disponibles, alors que des sections des services d'urgence sont régulièrement fermées en raison d'un manque de personnel, affirment-ils.

D'après le Dr Sean Fair, signataire de la lettre et médecin urgentiste aux hôpitaux Rockyview et Foothills, la situation se dégrade tellement que cela ressemble à un glissement de terrain . Selon lui, il faut que les Albertains sachent qu'il s'agit d'une crise .

« Nous avons encore des patients qui meurent dans les salles d'attente. Cela ne s’était plus produit à Calgary depuis des années [...]. » — Une citation de Dr Sean Fair, médecin urgentiste, Calgary

AHS dit avoir tendu la main aux médecins

Services de santé Alberta n'a pas répondu spécifiquement aux questions de CBC /Radio-Canada à propos de décès dans les salles d'attente.

Un porte-parole a répondu par courriel que l’autorité sanitaire reconnaissait les préoccupations de certains médecins, et qu’elle leur avait directement tendu la main pour une rencontre.

Pénurie de personnel et exode

La pénurie de personnel s'aggrave, affirment les signataires, alors que certains médecins et infirmières des urgences, épuisés, quittent les lignes de front.

Ils partent [...] vers d'autres provinces , note le Dr Fair.

On estime que 650 000 Albertains n'ont pas de médecin de famille et, selon la Dre Lin, plus de patients se retrouvent aux urgences en conséquence.

Les signataires demandent par conséquent à AHS , et à tout parti qui formera le prochain gouvernement, de s'attaquer aux problèmes du système de santé. Ils exhortent les Albertains à voter en pensant aux soins de santé.

Avec les informations de Jennifer Lee