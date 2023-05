Selon eux, l'actuel Hôpital Sainte-Croix, construit en 1947, est vétuste à plusieurs égards et est inadéquat pour les travailleurs de la santé ainsi que pour les patients qui fréquentent l'établissement.

Les médecins demandent au gouvernement du Québec de nommer rapidement un chargé de projet afin d'inscrire la construction d'un nouvel hôpital régional au Plan québécois des infrastructures.

La cheffe régionale des médecins de famille de Drummondville, la docteure Nancy Durand, indique avoir de la difficulté à envoyer ses patients à l'hôpital.

« Soit on n'a pas de places, soit on n'a pas de lits. C'est triste et parfois, on entend beaucoup de situations liées au fait que ce n'est pas facile de se faire soigner dans un corridor. »