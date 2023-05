L’élargissement du boulevard Kenaston créerait plus de congestion, selon un expert

La Ville de Winnipeg envisage l'élargissement du boulevard Kenaston afin d'améliorer la circulation. Toutefois, la solution à la congestion routière reposerait sur l’optimisation des voies de circulation, et non sur leur agrandissement, affirme Pierre Barrieau, spécialiste en planification du transport.

Pour arriver à la fluidité, « il faut compenser et plutôt diminuer l'importance du réseau routier », soutient M. Barrieau en entrevue à l'émission Le 6 à 9.

On va déplacer du trafic d'un endroit à l'autre. Ce qu'il faut, c'est de planifier pour diminuer l'impact de ce trafic et améliorer la qualité de vie des citoyens , affirme-t-il.

Le projet d'élargissement du boulevard Kenaston créerait un scénario bien connu des urbanistes, celui de trafic induit.

Il y a des théories qui existent depuis longtemps, et ça nous dit que les gens sont prêts à dépenser plus ou moins 45 minutes par jour pour aller au travail. Alors, si on construit de nouvelles routes, la fluidité du réseau routier s'améliore, les temps de déplacement diminuent , explique Pierre Barrieau.

Or, ce qui semble être une solution conduira à de l’étalement urbain, poursuit le chargé de cours à l'Université de Montréal. Assez rapidement, le réseau routier devient, habituellement en cinq à sept ans, aussi congestionné qu'il l'était avant. Et après une douzaine d'années, la situation est bien pire que ce qu'elle était avant la construction de ce projet routier.