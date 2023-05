Des ministres se dissocient des propos de Pierre Dufour

Ces déclarations surviennent alors que de nouveaux organismes réclament la démission de M. Dufour.

Je crois qu’il s’est exprimé sous le coup de l’émotion , a mentionné le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, au micro de l’émission Midi Info, qui rappelle également que Pierre Dufour s’est excusé.

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, estime comme son confrère Ian Lafrenière qu’il n’est pas nécessaire de l’exclure du caucus de la Coalition avenir Québec.

M. Dufour a eu la chance de s’exprimer sur ses propos, de les expliquer, de dire que ses paroles avaient dépassé sa pensée. Maintenant, une fois que c’est dit, il faut apprendre de ses erreurs et travailler en ce sens-là, car cela ne reflète pas du tout l’esprit et la relation que veut développer notre gouvernement avec les Premières Nations , a déclaré Mme Champagne Jourdain, première Autochtone élue à l’Assemblée nationale et à accéder au Conseil des ministres.

Kateri Champagne Jourdain, première Autochtone à accéder au Conseil des ministres. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Rappelons que Pierre Dufour a pourfendu publiquement les représentants de la Ville de Val-d’Or lors d’une séance du conseil municipal qui rassemblait près de 80 citoyens mécontents de l’augmentation de la délinquance et de l’itinérance au centre-ville.

M. Dufour avait aussi dénigré au passage le reportage de l’émission Enquête de Radio-Canada sur les présumés abus d’agents de la Sûreté du Québec envers des femmes autochtones, en plus de critiquer un aspect de la commission Viens, chargée d'examiner les relations entre les Autochtones et certains services publics.

De nouveaux changements?

En entrevue à Radio-Canada, le député Dufour a précisé lundi dernier qu’il ne fallait pas raciser l’enjeu de la sécurité au centre-ville de Val-d’Or, un avis partagé par le ministre Lafrenière.

Il faut vraiment faire une distinction entre les problèmes d’incivilité, les problèmes reliés à des personnes qui vivent en situation d’itinérance et les relations Autochtones-allochtones , fait-il observer.

« Pour un homme qui a fait de la police pendant 26 ans, je sais très bien que la seule solution n’est pas la répression. Il y a la prévention aussi. C’est pour ça qu'on investit entre autres avec le Centre d’amitié autochtone, Chez Willie, La Piaule. Il y a plusieurs organismes qu’on soutient, avec Pierre Dufour d’ailleurs. » — Une citation de Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Les propos de Pierre Dufour au conseil municipal de Val-d'Or la semaine dernière continuent de faire réagir. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Lafrenière assure qu'il est en communication avec la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, pour tenter de résoudre la problématique de la délinquance et de l'itinérance au centre-ville de Val-d'Or. Contrairement à Pierre Dufour, il juge toutefois qu'une approche répressive et coercitive ne résoudra pas ces enjeux.

J’ai parlé avec la mairesse [Brindamour] tout récemment encore. Mon collègue François Bonnardel [ministre de la Sécurité publique] fait la même chose. Au niveau de la sécurité publique, il y a déjà des changements qui ont été annoncés pour la présence policière , fait valoir Ian Lafrenière.

Le ministre Lafrenière estime que des changements sont survenus à Val-d’Or dans la foulée du reportage d’Enquête en 2015. Il y a des choses qui ont changé pour toujours. Par exemple, la façon dont on fait de la police. On voit l’unité mixte, qui rassemble des policiers autochtones, des policiers allochtones et des travailleurs sociaux. Ils travaillent ensemble , insiste-t-il.

S’il comprend que Pierre Dufour s’est exprimé sous le coup de l’émotion, Ian Lafrenière n’a pas précisé si la sortie de son collègue ternit les efforts de réconciliation de son gouvernement avec les Premières Nations et les Inuit.

Des groupes autochtones s’expriment

L’intervention publique de Pierre Dufour continue de faire réagir des groupes autochtones, qui appellent à sa démission et demandent au gouvernement de François Legault de le désavouer publiquement.

Régis Penosway, chef de la communauté de Kitcisakik. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Après l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, c’est au tour du Conseil des Anicinapek de Kitcisakik et de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) de réclamer sa démission.

Ces propos sont déjà dommageables, mentionne le chef du Conseil de Kitcisakik, Régis Pénosway. Les liens avec la police et ainsi de suite, ç'a été un travail de longue haleine, que ce soit du côté de la Sûreté du Québec ou de notre côté. On vient juste de replonger, tout cela est revenu à la surface.

Le chef Pénosway qualifie d’ inacceptables les propos de Pierre Dufour sur le reportage d’Enquête, ajoutant qu’il réclame bien plus que des excuses. On va se joindre aux autres communautés qui demandent sa démission , déclare-t-il.

La présidente de l’AFAC, Carol McBride, a décliné notre demande d’entretien.

Et à l’Assemblée nationale

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui réclame elle aussi la démission de Pierre Dufour, a interpellé le ministre Lafrenière à l'Assemblée nationale à ce sujet, plus tôt aujourd’hui [mercredi].

Est-ce que quelqu’un, dans ce gouvernement-là, que ce soit la ministre de la Condition féminine, le ministre des Relations avec les Premières Nations, le ministre de la Justice ou le premier ministre, va prendre ses responsabilités pour dire que les propos du député sont inacceptables? , a-t-elle notamment demandé.

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Après avoir notamment rappelé les excuses de Pierre Dufour, M. Lafrenière a affirmé que son gouvernement agit pour améliorer les relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Je suis en total désaccord avec ce qu’il a dit. Pourquoi? Parce qu’on agit. On a agi pour la commission Viens. On a agi, aussi, suite aux recommandations d’Enquête en 2015. On est dans l’action. Ça n'arrêtera pas. On va continuer , a répondu Ian Lafrenière.

Il s’est excusé des propos qui ont touché la sensibilité des gens, a rétorqué Mme Massé. Ce que les femmes qui ont eu le courage de dénoncer ont besoin d’entendre, c’est qu’il leur fait confiance et qu’elles ont nommé la réalité qu’elles ont vécue.

Manon Massé a aussi tenté d’interpeller à plusieurs reprises à ce sujet la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, sans succès.