Les évacués de Hay River pourront rentrer chez eux jeudi

Ce retour ne concerne que les quelque 3500 habitants de Hay River, et non ceux de la Première Nation Kátł'odeeche, où 15 maisons et bâtiments ont subi d’importants dommages.

La décision de mettre fin à l'ordre d'évacuation a été prise mercredi matin par les autorités. Une alerte d’évacuation restera toujours en vigueur, ce qui signifie que les résidents devront être prêts à évacuer si le feu, qui brûle toujours à proximité de la communauté, menace à nouveau la localité.

« Les conditions actuelles ne sont pas sans risques, mais la Ville reconnaît l’impact et les risques sur les résidents évacués de leur maison », indique l’annonce publiée sur le compte Facebook de la Ville de Hay River.

Rachel Cook, une résidente de Hay River qui était à Fort Providence durant l’évacuation, est heureuse de pouvoir rentrer chez elle. « C’est incroyable. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. C’est une très, très bonne nouvelle. »

Pas encore de retour pour les personnes à besoins spéciaux

Les personnes ayant des besoins spéciaux, notamment celles qui vivent dans les centres d'hébergement de longue durée et celles qui sont aux prises avec de graves problèmes de santé devront attendre avant de pouvoir retourner chez elle. « La ville de Hay River n’est toujours pas suffisamment sécuritaire pour [les] accueillir », indique la publication. « Il est conseillé [que ces personnes] retardent leur retour afin de permettre le rétablissement complet des services de soutien et la réduction des risques. »

« La mairesse et le conseil municipal soulignent les sacrifices des résidents durant cette période », souligne la Ville.

Selon le plan de retour de la Ville publié mardi soir, les services essentiels doivent être restaurés avant de permettre le retour de la population. La Ville invite aussi cette dernière à mettre en pratique le programme Préventifeu autour des propriétés une fois qu’elle sera de retour.

Les habitants de Kátł'odeeche doivent patienter

Les habitants de la Première Nation Kátł'odeeche devront attendre avant de pouvoir retourner dans leur communauté, durement touchée par le feu de forêt.

Le feu, qui s'est déclaré à environ 2 kilomètres de la Première Nation le 14 mai, aurait endommagé 15 bâtiments, dont des maisons. Aucun plan de retour dans la communauté ni de plan pour y loger les sinistrés n'a encore été dévoilé par la Première Nation.