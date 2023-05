Des groupes en santé reprochent au gouvernement Higgs de « faire la sourde oreille »

Une trentaine de personnes représentant des groupes de pression se sont réunies devant l’Assemblée législative à Fredericton, mercredi, pour demander au gouvernement de reculer sur ces deux points inclus dans les projets de loi 39 et 40.

Aujourd’hui, le gouvernement conservateur de Blaine Higgs fait encore la sourde oreille! , a clamé Bernadette Landry, coprésidente de la Coalition du Nouveau-Brunswick pour la santé.

Bernadette Landry, coprésidente de la Coalition du Nouveau-Brunswick pour la santé. Photo : Radio-Canada

Cette coalition comprend près d’une vingtaine de groupes de pression représentant des aînés, des infirmières et des patients. Elle veut que le gouvernement abandonne son intention d’abolir les membres élus au sein des conseils d’administration des réseaux de santé.

C’est très important parce qu’on veut avoir notre mot à dire. On pense que les gens qui consomment les soins et les travailleurs de la santé sont les mieux placés pour savoir ce dont notre système a besoin , a précisé Mme Landry.

Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du N.-B. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick, a pris part à la manifestation.

Si le gouvernement conservateur veut engager de soi-disant experts, ils vont être embauchés par le gouvernement et ils vont être contrôlés par le gouvernement , donne-t-elle comme exemple.

Affaiblir le système public

En plus du projet de loi sur les conseils d’administration des réseaux de santé, le ministre de la Santé Bruce Fitch compte légiférer pour permettre la tenue de chirurgies qui se feraient dans des établissements privés.

Cela inquiète aussi les membres de la Coalition.

La privatisation affaiblit le système public , a poursuivi Bernadette Landry.

Selon l’autre coprésident de la Coalition du Nouveau-Brunswick pour la santé, le syndicaliste Daniel Légère, la position du gouvernement Higgs n’annonce rien de bon.

On voit du personnel qui quitte les hôpitaux et qui s’en va vers le secteur privé. Quand on commence à avoir deux systèmes parallèles et qu’on néglige le système public, ce sont les gens du Nouveau-Brunswick qui vont en souffrir , est-il convaincu.

Selon Jacques Verge, du groupe Égalité santé en français, le privé va chercher des sommes qui privent le secteur public de meilleurs services.

Il y a des entreprises privées qui gèrent et qui prennent une partie des sommes qui devraient aller pour les soins de santé de notre population , pense-t-il.

Mais malgré l’opposition, les manifestations et d’autres actions contre les intentions du gouvernement Higgs, certains admettent que leur lutte est peut-être peine perdue.

L’ouverture est très très très mince, on n'a pas tellement d’espoir avec ce gouvernement , admet Bernadette Landry.

Les deux projets de loi du gouvernement devraient être adoptés d’ici l’été.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve