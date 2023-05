Alors que cette saison des feux pourrait devenir la pire de l'histoire de l'Alberta , une nouvelle étude établit un lien mesurable entre les émissions de carbone des principaux producteurs d’énergies fossiles et l’augmentation du nombre de brasiers au Canada et aux États-Unis.

L’étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), examinée par des pairs et publiée dans le journal scientifique Environmental Research Letters, conclut que les 88 plus importantes entreprises de production d’énergies fossiles et de ciment au monde sont responsables de 37 % de la surface forestière brûlée dans l’Ouest canadien et dans l’ouest des États-Unis entre 1986 et 2021.

Cela représente environ 80 000 kilomètres carrés de plus que ce qui aurait été consumé sans les émissions de ces industries, selon l'étude, soit une superficie supérieure à celle de l'Irlande.

Sans les émissions des 88 entreprises, les feux auraient brûlé une surface cumulative de 134 735 kilomètres carrés , écrivent les chercheurs, contre les 214 000 kilomètres carrés observés.

Nous avons démontré que les émissions de ces entreprises ont dramatiquement augmenté la gravité des feux de forêt , dit Carly Phillips, co-auteure de l’étude et chercheuse à l'Union of Concerned Scientists, une organisation américaine qui regroupe, entre autres, des scientifiques qui se penchent sur les problématiques environnementales.

Pour tirer cette conclusion, les chercheurs ont modélisé l’impact de la température moyenne mondiale (TMM) sur le déficit de pression de vapeur (DPV), qui mesure la différence entre le taux de vapeur d'eau dans l'atmosphère et son point de saturation.

Plus ce déficit est élevé, plus l'air ambiant aspire de l'eau contenue dans le sol et les plantes, les asséchant et créant des conditions plus propices aux incendies.

D'autres études ont préalablement démontré que le DPV est l'un des principaux facteurs permettant de faire le lien entre le changement climatique causé par l'activité humaine et l'intensification des feux de forêt.

Les chercheurs ont ensuite calculé la contribution des émissions de GES des 88 entreprises à l'augmentation de la température moyenne mondiale.

Ces calculs ont ainsi permis de déterminer que durant la période étudiée, le DPV a augmenté de 11,2 % à cause de la hausse des températures, provoquée en partie par les émissions imputables à ces entreprises.

La science de l'attribution, domaine émergent

Les méthodes de l'étude s'inscrivent dans une discipline encore jeune, appelée la science de l'attribution, de plus en plus utilisée dans les modèles climatiques.

Dans un rapport  (Nouvelle fenêtre) publié en 2019, Ressources naturelles Canada explique que la science de l'attribution évalue la façon dont la probabilité ou l’intensité d’un événement extrême, ou plus généralement, une catégorie d’événements extrêmes ont changé à la suite de l’augmentation des concentrations atmosphériques de GES provenant de l’activité humaine.

Jennifer Baltzer, professeure associée au département de biologie de l’Université Wilfrid Laurier en Ontario, dit qu'il est de plus en plus commun pour les scientifiques d'établir ce lien et de l'affirmer haut et fort. Elle n'est pas surprise des résultats de l'étude, étant donné celles qui l'ont précédée.

L'année dernière, des études ont directement attribué l'augmentation des émissions et le réchauffement climatique aux vagues de chaleur qui ont frappé l'Europe , dit-elle.

À lire aussi : Quand la science fait le lien entre changement climatique et catastrophes

La chercheuse Carly Phillips dit que sa principale motivation était de tenter d’établir le lien avec l'activité des grands émetteurs, surtout à la lumière de recherches et d'enquêtes montrant que des pétrolières étaient conscientes depuis des décennies du danger du réchauffement climatique lié à leurs activités.

Cette étude montre en partie le lien entre ces entreprises, leurs émissions et l'impact sur le climat, ce qui, espérons-le, fera en sorte qu’elles seront tenues responsables financièrement pour leur contribution aux incendies de forêt , conclut-elle.

Point de vue différent des pétrolières

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) explique dans un courriel qu'elle tient un point de vue différent du groupe qui a produit l’étude , mais concède qu’il faut poursuivre les efforts nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel est l'un des plus importants investisseurs dans le domaine de l'innovation en matière de réduction des émissions , écrit Jay Averill, porte-parole de l' ACPP .

Il ajoute que le gaz naturel canadien peut jouer un rôle important dans la réduction des émissions mondiales de carbone en l’exportant vers des pays qui utilisent encore les centrales au charbon.

Jatan Buch, chercheur à l’Université Columbia à New York, croit de son côté que la nouvelle étude, à laquelle il n’a pas participé, démontre avec des preuves solides l'impact des émissions de certaines entreprises.

Il ajoute toutefois que si la recherche montre que le déficit de pression de vapeur ( DPV) est un facteur déterminant dans la propagation d'un incendie de forêt, d'autres facteurs entrent également en jeu, notamment le volume des précipitations et d'accumulation de neige en début de saison, ainsi que les pratiques de brûlage dirigé et d'extinction des incendies.

Avec des informations de Benjamin Shingler