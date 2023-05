La chanteuse Tina Turner est décédée

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner , indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse il y a dix ans, laisse derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique .

Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les vedettes de demain , ajoute le communiqué, alors que la Maison-Blanche a salué une icône , déplorant une perte immense .

Née le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee, Tina Turner a commencé sa carrière aux côtés d'Ike Turner, son premier mari, d'abord avec les Kings of Rhythm, puis au sein du duo Ike and Tina Turner à partir de 1960. Ce dernier a connu plusieurs succès en un peu plus de 15 ans d'existence, dont River Deep, Moutain High et Proud Mary, reprise d'une chanson du groupe Creedence Clearwater Revival qui a valu au tandem un prix Grammy en 1972.

Le duo musical et le couple se sont séparés en 1976, leur relation s'étant détériorée au fil des ans vu le caractère de plus en plus irascible d'Ike Turner, un homme violent et accro à la cocaïne qui a roué sa femme de coups pendant 20 ans. Le couple divorcera officiellement en 1978.

Sans producteur et sans le sou, Tina aura un début de carrière solo plutôt cahoteux. En 1978, elle lance son troisième album solo, Rough, un premier depuis sa séparation avec Ike Turner, mais les ventes ne seront pas à la hauteur des attentes, tout comme pour le suivant, Love Explosion (1979).

Avec Private Dancer, un album qu'on lui propose en 1984, Tina Turner reviendra en grâce, renouant enfin avec le succès à 45 ans. What's Love Got to Do With It deviendra le simple le plus connu de toute sa carrière et lui vaudra le Grammy du meilleur enregistrement de l'année en 1985.

Dans la foulée de la parution de l'album, il y a une biographie, et c'est là qu'elle libère sa parole par rapport aux violences qu'elle a subies pendant presque deux décennies de la part d'Ike Turner , explique Philippe Fehmiu, animateur de l'émission Via Fehmiu, à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.

Avec ses chansons, surtout What's Love Got to Do With It, et sa voix rauque et puissante, elle donne la parole à des millions de femmes sur la planète qui subissent comme elle des violences conjugales. Cela va au-delà de sa portée musicale, elle a une portée sociale.

La chanteuse au puissant contralto s'illustrera dans le rock, mais aussi dans le R'n'B, la soul, la dance et la pop. Parmi ses autres mégasuccès, on compte notamment la chanson The Best, une reprise d'une chanson de Bonnie Tyler écrite par Mark Chapman et Holly Knight. Paru sur l'album Foreign Affair (1988) de Tina Turner, le titre fera le tour de la planète.

En 1995, elle surprend à nouveau avec son interprétation grandiose de la chanson titre du film de la saga James Bond GoldenEye, écrite par Bono et The Edge du groupe U2.

Tina Turner a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde, a remporté 11 prix Grammy et a été élue à deux reprises au Rock and Roll Hall of Fame, une première fois avec Ike Turner en 1991, puis seule en 2021.

Elle a été honorée au Kennedy Center en 2005, avec Beyoncé et Oprah. Sa vie est devenue la base d'un film, d'une comédie musicale de Broadway et d'un documentaire HBO en 2021, qu'elle a présenté comme ses adieux publics.

Une pluie d'hommages, de Mick Jagger à la NASA

En plus de la Maison-Blanche, plusieurs personnalités issues de différents milieux ont réagi à la mort de Tina Turner sur les réseaux sociaux, comme Magic Johnson, l'un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire, qui s'est ému de la perte de cette légendaire reine du rock .

Je l'ai vue de nombreuses fois [en concert] et elle donnait, de loin, certains des meilleurs shows que j'ai jamais vus , a-t-il poursuivi sur Twitter.

Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones, a partagé sa tristesse après le décès de sa merveilleuse amie . Une artiste tellement talentueuse , mais aussi chaleureuse, drôle et généreuse , a-t-il écrit.

Une autre vedette de la chanson, Gloria Gaynor, a rappelé que Tina Turner avait ouvert la voie à tant de femmes dans le rock, qu'elles soient noires ou blanches . Pour la chanteuse Ciara, le paradis a gagné un ange . Merci pour l'inspiration que tu nous a tous donnée , a-t-elle déclaré sur Twitter.