FedNord accorde 679 505 $ au pavillon agroalimentaire du Nord de l’Ontario

L’aide permettra à ces entreprises de participer à la Foire royale d’hiver de l’agriculture de 2023, qui aura lieu du 3 au 11 novembre 2023 à Toronto.

Un communiqué diffusé pour la circonstance explique que le pavillon agroalimentaire du Nord de l’Ontario offre aux exposants de la région l’occasion de mettre en valeur leurs produits et services sur la scène internationale lors de cette Foire qui est le plus grand événement agricole et équestre du monde en intérieur.

« Nous sommes ravis de soutenir la participation des cultivateurs et des producteurs du Nord de l’Ontario à la Foire royale d’hiver de l’agriculture. Le secteur agroalimentaire du Nord de l’Ontario offre de nombreux produits et services canadiens emblématiques, et l’investissement de 679 505 $ annoncé aujourd’hui permettra de présenter ces produits et services sur la scène internationale à la Foire royale d’hiver de l’agriculture. » — Une citation de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Le député libéral de Nickel Belt, Marc Serré. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Josée Perreault

Le député de Nickel Belt, Marc G. Serré, souligne l'importance de ces fonds pour les entreprises du Nord de l’Ontario qui participeront à la foire de Toronto.

« Ils sont en position d'accroître les marchés parce que là, ils peuvent vendre leurs produits partout, ils ont des contrats à Toronto, ils ont des contrats partout dans le Nord. » — Une citation de Marc G. Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles.

Nicole Paquin est propriétaire de Nickel City Cheese, une petite entreprise locale qui bénéficie du financement. Elle fait savoir, elle aussi, que c’est une grande opportunité de participer à la Foire d’hiver de l’agriculture. Notamment pour les petites entreprises.

La fromagère de Nickel City Cheese, Nicole Paquin, profitera du financement. Photo : Fromagerie Nickel City

Ça nous donne l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes et de voir tous nos compétiteurs. C'est, c'est bien correct ça là qu'il y a plusieurs personnes qui vendent du fromage , indique la commerçante.

Retenir les jeunes

La prospérité des entreprises du Nord de l’Ontario aura un autre impact, selon le député Marc Serré. Elle permettra entre autres de garder les jeunes.

C'est tellement important qu'on peut faire l'expansion de ça, parce que la chose qu'on regarde avec la croissance des entreprises comme ça, ici, c'est de garder nos jeunes dans l'Ontario ; sur comment on peut accroître les compagnies ici pour les supporter, pour s'assurer qu'elles peuvent embaucher des gens pour garder nos jeunes au Nord de l’Ontario , explique-t-il.

La foire accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs. Depuis 2015, les exposants du pavillon agroalimentaire du Nord de l’Ontario ont réalisé plus de 7,2 millions de dollars de ventes sur place et de ventes prévues.

La foire n’a pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

Cette année, plus de 45 producteurs et organisations agroalimentaires du Nord de la province participeront à la foire dans le cadre du pavillon agroalimentaire du Nord de l’Ontario.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret