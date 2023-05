Le cinéaste et écrivain d’avant-garde Kenneth Anger s’est éteint

Kenneth Anger, artiste américain influent qui a défié les tabous sexuels et religieux dans ses œuvres et dévoilé les potins sinistres de vedettes de cinéma dans son classique Hollywood Babylone, est décédé. Il avait 96 ans.

Le cinéaste est mort de causes naturelles le 11 mai à Yucca Valley, en Californie, selon ce qu'a déclaré mercredi un représentant, Spencer Glesby, à l'Associated Press.

Peu de gens ont exploité avec autant d'audace et d'imagination les profondeurs interdites de la culture et de la conscience. Les adeptes de Kenneth Anger allaient des cinéastes Martin Scorsese et David Lynch à des groupes comme The Clash et les Rolling Stones.

Hollywood Babylone, longtemps banni aux États-Unis

Il a été l'un des premiers cinéastes ouvertement homosexuels et un pionnier dans l'utilisation de bandes sonores comme contrepoints aux images animées. Bien avant la montée du punk et du heavy metal, Kenneth Anger juxtaposait la musique avec des images de motards, de sadomasochisme, d’occultisme et de l'imagerie nazie.

Le cinéaste doit sa notoriété en tant qu'auteur du livre Hollywood Babylone, paru dans sa version définitive en 1975 aux États-Unis et dans lequel il plonge dans le côté sombre de Hollywood à l’époque, abordant au passage l’accident de voiture fatal de Jayne Mansfield ainsi que les frasques et les malheurs de l’actrice Clara Bow.

Achevé à la fin des années 1950 et publié à l'origine en français, Hollywood Babylone a été interdit pendant des années aux États-Unis. En 1975, le critique du New York Times Peter Andrews avait décrit le livre comme l'œuvre d’un maniaque sexuel [qui aurait pris] le contrôle du club de lecture Reader's Digest .