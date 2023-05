Ottawa renforce la protection de l’eau douce à travers une agence nationale à Winnipeg

Cet organe fédéral travaillera en collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les autorités locales, les scientifiques et d’autres partenaires afin d’assurer la sécurité, la propreté et la bonne gestion de l’eau.

« En mettant sur pied l’Agence canadienne de l’eau, nous travaillerons avec tous les ordres de gouvernement ainsi qu’avec les peuples autochtones tout en créant de nouveaux emplois de qualité à Winnipeg. Ensemble, nous pouvons préserver la propreté de notre eau aujourd’hui et dans les années à venir. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'investissement de plus de 750 millions de dollars annoncé mercredi figure parmi les propositions du Budget 2023.

Une autre mesure proposée dans le budget fédéral et soulignée par Justin Trudeau lors de sa visite à Winnipeg est de renouveler et d'étendre le Plan d’action sur l’eau douce, qui appuiera des mesures adaptées aux situations régionales afin de mieux protéger les réserves d’eau douce au pays, comme le lac Winnipeg, au Manitoba, le fleuve Saint-Laurent, au Québec et en Ontario, les Grands Lacs, en Ontario, ou la rivière Mackenzie ,dans les Territoires du Nord-Ouest.

Qu'il s'agisse de préserver la propreté de nos lacs et de nos rivières ou de protéger les populations contre les catastrophes naturelles, notre objectif est de construire des communautés saines et d'assurer l’avenir des générations futures , a souligné Justin Trudeau en conférence de presse.

Des centaines d’emplois

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, s’est réjoui de cette très bonne nouvelle pour la ville . Il estime que l’Agence canadienne de l’eau va créer des centaines d’emplois, bons pour l’économie locale , même si beaucoup de paramètres restent à définir.

La prochaine étape sera de savoir quand l’Agence sera prête et où elle sera installée , a affirmé Scott Gillingham.

Il a précisé que la Ville de Winnipeg travaillait d'ailleurs en collaboration avec le gouvernement provincial pour trouver des réponses à cette question.

Scott Gillingham a dit qu'il souhaitait que l’Agence s’installe au centre-ville de Winnipeg.

Je pense que Winnipeg deviendra un lieu attrayant et un centre d'excellence pour la protection de l'eau , a-t-il ajouté.

