La Vérif : qui a construit le plus d’écoles en Alberta?

Lors du débat télévisé de la semaine dernière , la cheffe du Parti conservateur uni (PCU), Danielle Smith, a affirmé que 106 écoles avaient été construites ou modernisées entre 2019 et 2023. Est-ce vrai?

Non, cette formulation est fausse.

Nous avons construit ou modernisé 106 nouvelles écoles et nous allons continuer de le faire , a souligné Danielle Smith, ajoutant par la suite que le bilan du Nouveau Parti démocratique (NPD) était bien inférieur au sien.

Selon les documents budgétaires de la province, 73 projets d'infrastructures scolaires ont été terminés entre 2019 et 2023. Ce nombre pourrait encore évoluer, puisque le rapport annuel pour 2022-2023 ne sera disponible qu’à la fin du mois de juin, mais, en tenant compte de l’expérience des années précédentes, le changement sera minime, et le total sera inférieur au chiffre avancé par Danielle Smith.

Danielle Smith a parlé de projets terminés, mais le chiffre avancé semble plutôt faire référence aux projets d'infrastructures scolaires qui ont été annoncés. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Des projets annoncés, et non construits

Sur son site Internet et dans ses communiqués, le PCU fait plutôt référence à l’annonce de 106 constructions ou modernisations d’écoles depuis 2019. Par courriel, un membre du Parti a confirmé qu'il parle de projets approuvés et non de chantiers terminés.

Cette formulation semble plus proche de la réalité, même si des nuances sont nécessaires.

Sur la centaine de projets listés comme approuvés entre 2019 et 2023, plus de la moitié l’ont été dans le dernier budget, il y a trois mois.

Toutes les annonces ne sont pas non plus pour des financements complets de construction ou de modernisation d’écoles. Traditionnellement, certains projets reçoivent du financement pour le stade de la conception. L’argent pour leur construction est ensuite confirmé l’année suivante.

Cette année, le gouvernement conservateur uni a toutefois ajouté deux autres catégories de financement qui n’existaient pas auparavant : la préparation et la prépréparation.

Sur les 58 projets approuvés en 2023, 13 recevront du financement complet pour la construction, et 20, pour la conception. Le reste des 25 projets se partageront 5 millions de dollars pour des activités préliminaires.

En mars, la ministre de l’Éducation, Adriana Lagrange, a expliqué que ce nouveau système donnera plus de prévisibilité aux conseils scolaires, puisqu’un projet financé pour la prépréparation devrait recevoir un financement de préparation ou de design l’année suivante, et ainsi de suite.

Elle a ajouté que l’étape du choix du terrain est souvent problématique et sera donc résolue plus tôt dans le processus.

Pire ou meilleur bilan pour le NPD?

La création de nouvelles catégories de financement rend toutefois difficile la comparaison avec les actions des gouvernements précédents.

Lors du débat télévisé, Danielle Smith a cependant affirmé: Sous le gouvernement Notley, seulement 47 écoles ont été construites.

Après les propos de Danielle Smith sur son bilan en éducation, Rachel Notley a répliqué qu'il y avait beaucoup de choses fausses. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Le NPD réplique que le gouvernement de Rachel Notley a plutôt construit ou modernisé 244 écoles en quatre ans au pouvoir.

Un examen des rapports annuels du gouvernement albertain et du ministère de l’Éducation aboutit au calcul d’au moins 190 projets scolaires terminés entre 2015 et 2019.

En revanche, il est vrai que le NPD a annoncé moins de nouveaux projets lorsqu'il était au pouvoir que le PCU : 47, selon une revue des médias, ce qui correspond au chiffre avancé par Danielle Smith.

Les circonstances étaient toutefois spéciales et ont même fait l’objet d’un rapport du vérificateur général de l’Alberta.

En 2015, le gouvernement Notley a hérité de dizaines de projets annoncés par les progressistes-conservateurs dont les délais et les budgets étaient intenables. Avant de pouvoir commencer de nouveaux projets, les néo-démocrates ont donc dû s'atteler aux projets annoncés précédemment.

Pour comparer les bilans, le NPD mentionne plutôt un décompte des budgets. Entre 2015 et 2019, le gouvernement Notley a attribué une enveloppe d’environ 4,5 milliards de dollars aux projets d’infrastructures en éducation.

Pour sa part, le gouvernement de Jason Kenney a dépensé environ 2,7 milliards de dollars entre 2019 et 2023.

Dans le budget 2023-2024, 631 millions de dollars ont été consacrés aux projets d’infrastructures scolaires. Un peu plus de 1 milliard de dollars supplémentaire sont prévus entre 2024 et 2026.