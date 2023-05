Une entreprise manitobaine séduit Google

On n'était vraiment pas optimistes , se souvient le président et cofondateur de l’entreprise, Josh Glow. Quand on s’est rendu compte qu’on était acceptés, on était sous le choc!

Parmi les 12 entreprises technologiques choisies par le géant du web en février, 7 n'étaient pas à Toronto, dont Gryd. L’entreprise manitobaine faisait face à une concurrence féroce, puisque Google indique avoir reçu des centaines de dossiers.

Fondée en 2016, Gryd est notamment connue pour la mise en valeur de propriétés à travers la conception de visites virtuelles et immersives d’appartements ou de maisons en trois dimensions.

Nous avons vraiment été impressionnés par la candidature de Gryd. Elle remplissait tous les critères et a bien expliqué qu’elle était à un tournant de son développement ainsi que de quelle manière Google pouvait l'aider [à franchir un cap] , explique Iran Karimian, responsable de l’écosystème des entreprises émergentes à Google Canada.

À Gryd, tous les employés se trouvent dans la même pièce, peu importe leur position hiérarchique. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

La pandémie, un avantage pour Gryd

Comme toutes les entreprises technologiques, Gryd a tiré profit de la pandémie.

Nous avons vraiment décollé pendant la COVID-19, lorsque les gens n’étaient pas à l’aise de quitter leur propre maison, explique Josh Glow. Ils pouvaient toujours plonger directement dans la visite de logements et avoir un aperçu avec des meubles virtuels et, ainsi, mieux concevoir l’espace.

Josh Glow, le président et cofondateur de Gryd, a lancé son entreprise dans le garage de ses parents. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Gryd compte maintenant une bonne trentaine d’employés. Plus d’une vingtaine, dont plusieurs francophones, travaillent au siège, situé dans le centre-ville de Winnipeg.

Les autres sont répartis entre Vancouver, Ottawa, Toronto ou encore Saskatoon. À cela s’ajoutent des contractuels répartis aussi aux États-Unis , ajoute Josh Glow.

Même si l’entreprise a déjà sept ans d’existence, une ambiance d'entreprise émergente mêlée à un certain sérieux règne dans les locaux de la capitale manitobaine, aménagés récemment. Tous les employés, par exemple, se trouvent dans la même pièce, quelle que soit leur position hiérarchique.

10 semaines pour faire grandir l’entreprise

Pendant 10 semaines, Gryd a pu tirer avantage au maximum de l’incubateur de Google.

Le but était de nous permettre d’accélérer notre croissance. Grâce au programme, nous avons accès à des spécialistes au sein de Google dans différents domaines, tels que les produits, la gestion de l’entreprise, les ventes, l’ingénierie logicielle, etc. , explique Josh Glow.

Nous avons reçu beaucoup de conseils et de ressources inestimables. Nous avons aussi noué des relations avec des experts de l’industrie et des investisseurs , ajoute-t-il.

Le logo de Gryd Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le programme, qui a officiellement démarré le 21 mars, touche cependant à sa fin. Jeudi, les entrepreneurs Manitobains participeront à la grand-messe qui conclut l’ensemble du travail effectué, lors d’une journée de démonstration diffusée sur YouTube Premium.

Ce sera l'occasion pour les employés de Gryd de se faire davantage connaître, de montrer leur croissance au cours des 10 semaines et de décrire leurs projets afin de, potentiellement, convaincre une dernière fois des investisseurs éventuels.