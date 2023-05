Tourisme : la Nouvelle-Écosse veut valoriser la culture autochtone

Nous avons l’opportunité de faire entrer la culture mi’gmaw dans l’expérience provinciale , se réjouit le conservateur de l’héritage culturel mi'kmaw des musées néo-écossais, Roger Lewis.

Grâce au Fonds d’aide pour le tourisme, il prépare une exposition permanente au Musée d'histoire naturelle d’Halifax sur l’histoire et la vie des Mi’kmaq en Nouvelle-Écosse.

Intitulée Pjila’si (Bienvenue en mi’kmaw) et actuellement en cours de fabrication, elle devrait être visible au printemps 2024.

Cette exposition qui va recevoir près de 122 000 $ de soutien du gouvernement fédéral est l’un des 53 projets soutenus par le Fonds d’aide pour le tourisme, doté de 6,3 millions de dollars.

Ginette Petitpas Taylor, ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA) au Musée d’histoire naturelle d’Halifax, le 24 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

L’annonce a été faite mercredi au Musée d’histoire naturelle par la ministre en charge de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA), Ginette Petitpas Taylor.

On voulait être là pour la reprise économique du secteur , a-t-elle dit. Les entrepreneurs ont pu préparer la réouverture et ils dépassent nos attentes. Au niveau national ou international, les gens ont pu découvrir la beauté de l’Atlantique, les chiffres sont en augmentation.

La culture autochtone mise en valeur

Parmi la cinquantaine de projets retenus pour ce nouveau fonds, six mettent priorisent la culture autochtone.

Notre objectif c’est de montrer aux gens que notre culture est toujours là, qu’elle est vivante, résiliente, vibrante, dynamique et durable , affirme Roger Lewis. C’est un exemple de ce à quoi la réconciliation peut ressembler. Il n’y a pas de modèle dans ce domaine, mais on sent qu’il y a une volonté de changement.

Roger Lewis, conservateur de l’héritage culturel mi’kmaw des musées néo-écossais, au Musée d’histoire naturelle d’Halifax, le 24 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

A côté de l’exposition permanente à Halifax, l’expérience immersive d’Eskasoni Cultural Journeys se voit doter de 500 000 dollars pour être accessible toute l’année. Le Centre d’amitié des Mi’kmaq (Mi’kmaw Native Friendship Society) va recevoir près de 80 000 $ pour développer une stratégie touristique sur les habitants des Premières Nations qui résident dans les centres urbains.

Le réseau des entreprises du tourisme autochtone dans la province va de son côté recevoir 160 000 dollars pour aider les entreprises touristiques autochtones.

Lors du lancement du Fonds d’aide pour le tourisme en juillet 2021, Ottawa avait soutenu 52 entreprises néo-écossaises à hauteur de 7,1 millions de dollars. Parmi les projets aidés à l’époque, un seul était lié à la culture autochtone; il s’agissait du Digby Pines Golf resort.

On voulait s’assurer qu’une partie de l’enveloppe allait servir à des organismes ou des PME autochtones , explique Ginette Petitpas Taylor. Les gens sont curieux et veulent vivre une expérience authentique et en apprendre plus sur cette culture.

Une saison touristique qui promet

Ces annonces arrivent à point pour le début de la saison touristique.

Après des années difficiles liées à la pandémie, le secteur est optimiste, selon la présidente de l’Industrie touristique de la Nouvelle-Écosse, Darlene Grant Fiander.

Darlene Grant Fiander, présidente de l’Industrie touristique de la Nouvelle-Écosse, au Musée d’histoire naturelle d’Halifax, le 24 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Je pense que nous allons vivre une saison fantastique, peut-être même meilleure que 2019. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus rien à faire , insiste-t-elle. Nous avons reçu beaucoup de nouveaux investissements et cela veut aussi dire plus de visites. Nous devons continuer en ce sens. C’est très important de développer notre culture, notre histoire, qui nous sommes et d’où l’on vient.

Durant la pandémie, le secteur touristique en Nouvelle-Écosse a perdu 3,2 milliards de dollars en revenus.