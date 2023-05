Début des audiences sur le congédiement de l’ex-directeur de la STS, Jean-Luc Roberge

Jean-Luc Roberge a d’abord été suspendu, en février 2022, à la suite du dépôt d’un rapport dévastateur sur la gestion et la gouvernance de la STS par l’ancienne vérificatrice générale de Saguenay, Sylvie Jean.

M. Roberge a finalement été congédié trois mois plus tard.

Il a déposé une plainte pour contester cette décision du conseil d’administration et, après certaines tentatives de la part de la STS pour faire avorter le processus judiciaire, le TAT entend maintenant la cause sur le fond.

Les avocats de la Société de transport prévoient faire entendre sept ou huit témoins au cours des audiences qui se dérouleront sur neuf jours. Même son de cloche du côté de la partie plaignante, qui compte amener à la barre environ le même nombre d’intervenants.

La STS avait l’intention de faire témoigner l’ancienne vérificatrice générale de Saguenay, Sylvie Jean, mais cette dernière a refusé en se prévalant de certains articles de loi.

Félix-Antoine Michaud, qui représente la partie défenderesse, souhaite tout de même déposer son rapport en preuve, mais le procureur de Jean-Luc Roberge s’y est opposé.

La juge administrative statuera sur cette question prochainement.

Caroline Gagnon doit aussi décider d’accepter ou non en preuve un autre rapport d’enquête commandé par le conseil d’administration après la suspension de M. Roberge.

Argumentaire de la STS

D’entrée de jeu, les procureurs de la STS ont réitéré que le congédiement de l’ancien DG était motivé par plusieurs raisons, détaillées dans la lettre qui lui a été remise par huissier.

Il a été congédié sur les procédures en lien avec la Loi sur les sociétés de transport, ce qui a été entériné par le conseil d’administration , a déclaré Me Michaud.

Il a affirmé que les deux rapports contenaient des critiques extrêmement sévères de la gestion et de la gouvernance de la STS .

Les ressources humaines, dont il était le responsable ultime, étaient plus que déficientes. En plus, la directrice des ressources humaines a été la conjointe de M. Roberge et il n’est pas intervenu auprès d’elle pour rétablir la situation , a-t-il relaté.

Selon les prétentions de la STS, Jean-Luc Roberge s’est placé en situation de conflit d’intérêts en étant par la suite en couple avec une représentante de l’Université du Québec à Chicoutimi avec qui il négociait des ententes importantes, dont une de 750 000 $ conclue verbalement sans avoir été dûment signée. De plus, affirment les avocats de la société, l’ancien directeur n’a jamais dévoilé cette relation au conseil d’administration.

Lorsque l’enquêteur l’a questionné sur ça, M. Roberge a refusé de répondre, prétextant que c’était de matière privée , a poursuivi Félix-Antoine Michaud.

Il reproche par ailleurs à M. Roberge d’avoir pris des décisions importantes sans consulter des professionnels, en faisant référence au congédiement d’une employée ou au contrat de travail de Jean-Luc Roberge.

Autre motif grave, selon l’avocat : Jean-Luc Roberge aurait utilisé une voiture de l'organisme à des fins personnelles, ce qui contredit l’article 16.1 du règlement interne de la société.

« C’est plus qu’un laxisme, c’est une absence de gouvernance de la part du directeur général. » — Une citation de Félix-Antoine Michaud, avocat de la STS

Aucune faute grave, dit l’avocat de Roberge

René Delorme a fait savoir que les motifs évoqués par la partie adverse ne justifient pas un congédiement sans préavis. Il a insisté sur le fait que son client n’avait pas commis de fautes graves et qu’il n’y avait pas eu gradation des sanctions, c’est-à-dire que Jean-Luc Roberge n’a jamais été informé de ce qu’on lui reprochait réellement avant d’être licencié.

Jean-Luc Roberge a été le premier témoin appelé par les avocats de la STS

Les questions ont porté sur des échanges de courriels entre l’ancien directeur et un avocat spécialisé en droit du travail concernant la reformulation de son contrat de travail.

Jean-Luc Roberge a indiqué qu’il voulait simplement que le contrat soit revu et actualisé puisque la formule était vieillissante . Il a admis qu’il n’a pas obtenu de résolution du conseil d’administration puisqu’il ne s’agissait que d’un projet de contrat de travail.

Dans ledit document, il était indiqué que le directeur général pourrait bénéficier d’une voiture de fonction, d’une clause de renouvellement de cinq ans et qu’en cas de résiliation du contrat, la STS s'engageait à verser une somme forfaitaire équivalente à 18 mois de salaire.

Est-ce que ces clauses sont à votre avantage? a demandé l’avocat de la STS.

La voiture de fonction a toujours été à la disposition du directeur général. Mon prédécesseur a eu une voiture de fonction pendant toute sa carrière. Non, ce n’est pas à mon avantage , a répondu Jean-Luc Roberge.

Il affirme avoir avisé l’ex-président de la STS , Marc Pettersen, ainsi que d’autres conseillers municipaux qui siégeaient au C.A., qu’il souhaitait revoir son contrat. Le tout s’est soldé sous forme de discussion à huis clos et les membres du C.A. ont finalement statué que la refonte du contrat du DG n’était pas nécessaire pour l’instant et que le dossier serait remis à plus tard.

Jean-Luc Roberge affirme qu’il a accepté, à ce moment, la décision des administrateurs sans revenir à la charge, ce qu’a contesté la partie adverse en brandissant un deuxième échange de courriels.

Le directeur congédié a finalement été forcé d’admettre que c’est la STS qui a payé les frais relatifs à la rédaction d’un contrat de travail sans résolution du C.A.

Il a cependant plaidé à la juge que l’ajout de la clause portant sur la voiture de fonction avait été demandé par souci de transparence puisque le directeur général utilisait un véhicule payé par la STS depuis des années, mais qu’il n’y avait rien d’officiel dans le contrat.

Les audiences se poursuivent.