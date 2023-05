Lutte contre l’itinérance : la Ville d’Ottawa recevra plus d’argent de la province

Le maire Mark Sutcliffe et le conseil municipal avaient exprimé leur déception, le mois dernier, après avoir appris qu'Ottawa ne recevrait que 845 100 $ des 190,5 millions de dollars d'argent frais prévu par l’Ontario dans le cadre du Programme de prévention de l'itinérance. Cette augmentation était jugée dérisoire, ne représentant que 0,4 %, soit bien moins que l'argent accordé à d'autres municipalités, en particulier dans le nord-est de l'Ontario.

C'était aussi beaucoup moins que ce à quoi s'attendait l’administration municipale.

Plus d'un mois plus tard, et plusieurs discussions entre le maire d’Ottawa et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ainsi qu’avec des fonctionnaires provinciaux, une solution a été trouvée : une contribution provinciale à un projet de Logement communautaire d'Ottawa au village de Wateridge, pour lequel la Ville d'Ottawa s'était engagée à dépenser des millions de dollars.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Normalement, nous devrions obtenir entre 16 et 18 millions de dollars, mais c'est plus que ça, et je pense que cela montre l'engagement de la province , a réagi M. Sutcliffe en entrevue à CBC . Nous sommes reconnaissants d'avoir trouvé une solution et de disposer de ressources supplémentaires que nous pourrons utiliser à bon escient pour lutter contre l’itinérance dans notre communauté.

L'Ontario a défendu sa décision

La somme allouée à la Ville dans le cadre du Programme de prévention de l'itinérance (PPI), pour une période de trois ans, commençant le 1er avril 2023, est maintenant fixée à 48 464 600 $.

Lorsqu'Ottawa s'était inquiété du manque à gagner initial, le gouvernement de l'Ontario avait assuré qu'il s'agissait de compenser un trop-perçu antérieur.

M. Sutcliffe et le personnel de la Ville ont alors lancé une campagne publique dans les jours qui ont suivi pour obtenir une augmentation du financement, et le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a justifié la décision de la province dans une lettre. Le ministre indiquait qu'il s'agissait d'une réponse aux préoccupations soulevées par le vérificateur général de la province.

Il expliquait qu'un audit, réalisé en 2021, avait révélé que les données manquaient parfois pour justifier les décisions en matière de dépenses.

Le modèle de financement révisé garantit que tous les résidents de l'Ontario auront un accès égal au financement considérablement accru de la province pour la prévention de l'itinérance, plutôt que d'avantager une communauté au détriment des autres , écrivait M. Clark, le 28 avril.

Des besoins complexes en matière de logement

À la tête de la deuxième ville la plus peuplée de l'Ontario, l’administration municipale n'a pas été convaincue par cette explication et a déclaré que l'argent était nécessaire pour s'attaquer à une crise du logement de plus en plus complexe.

Les centres d’accueil et les refuges d'Ottawa sont surchargés et soumis à une pression constante, a expliqué la Ville, et un financement provincial inadéquat n’aurait fait qu'ajouter à cette pression. Un quart des personnes hébergées dans ces endroits sont de nouveaux arrivants au Canada.

Les familles sans-abri constituent un problème particulier. La Ville d'Ottawa compte trois fois plus de familles ayant besoin d'un logement que de logements disponibles, et 300 familles sont actuellement hébergées dans des motels ou des édifices postsecondaires.

Parmi elles, 21 familles sans-abri sont considérées comme nombreuses, c’est-à-dire composées de sept personnes ou plus, et ont besoin de logements plus grands qui sont difficiles à trouver.

Parallèlement, 11 065 ménages attendaient sur la liste centralisée de la Ville pour des logements subventionnés à la fin de l'année 2022, et seuls 1230 ménages ont trouvé un logement au cours de l'année.

Paul Lavigne, directeur des Services du logement d'Ottawa, a déclaré aux conseillers, lors d'une réunion du Comité des services communautaires, qu'il y avait un "besoin exponentiel" de logements abordables et supervisés. Photo : Radio-Canada / Elyse Skura

Quelques heures avant que le maire apprenne que la Ville recevrait davantage de fonds de la province, le directeur des Services du logement de la Ville, Paul Lavigne, avait souligné la nécessité de sortir les gens des refuges et de les loger adéquatement, lors d'une réunion de la Commission des services communautaires.

Si les gens sont logés, nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils le restent. Parce que le marché du logement n'est pas très accueillant , a expliqué M. Lavigne.

Lors de la réunion de la commission, mardi, les conseillers ont approuvé un plan visant à donner à M. Lavigne toute latitude pour dépenser les fonds provinciaux supplémentaires, s'ils venaient à arriver.

Mercredi, le conseil municipal a finalement donné son feu vert à ce plan.