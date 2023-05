Si l'industrie de la pêche au crabe connaît les soubresauts et les caprices des marchés, en matière de captures, c'est une tout autre histoire.

Alors que plus de 80 % des quotas ont été pris, le président de l'Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens, Martin Noël, n'hésite pas à parler d'une saison « exceptionnelle ».

Le président de l'Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens, Martin Noël, constate que la saison est excellente pour ce qui est des captures. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Je pense qu'au niveau des captures, des pêcheurs diront même que c'est une saison exceptionnelle, la meilleure qu'ils ont vue , dit-il. D'autres diront que c'est très très bon.

Il faut dire que les crabiers ont connu un départ canon.

Jérémie Haché pêche à bord du Jean-Denis Martin. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

C'est clair que le mois d'avril a été un excellent mois pour la température , explique-t-il. Dame nature nous a fait tarder un peu en raison des glaces. Mais, pour ce qui est de la météo, on a été choyés pendant le mois d'avril. On a eu très peu de vent, ce qui a favorisé les débarquements des pêcheurs. D'autant plus que les captures étaient très bonnes.

Il reconnaît que le mois de mai a été moins favorable, autant pour la météo que pour les prises.

Saison terminée pour certains

Déjà, la saison est terminée pour un certain nombre de pêcheurs.

Il reste quelques pêcheurs, peut-être 20 ou 25 % pour qui il reste encore un quota , précise Martin Noël. On pense bien que la saison va au moins durer au-delà de mois de mai. Peut-être au cours de la première ou deuxième semaine de juin, on devrait avoir complété tous les débarquements pour la saison 2023.

Des semaines « cruciales »

Le président de l' APPCA insiste sur l'excellent début de saison, qui a donné le ton à la pêche.

La pêche étant la pêche, les prises étant les prises et la situation des baleines étant la situation des baleines, les quatre premières semaines sont cruciales pour nous, les pêcheurs , dit-il. L'industrie en général pour nous assurer de prendre notre quota dans l'année.

Avec les informations de Mario Mercier et René Landry