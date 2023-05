Des millions pour des autobus électriques et l’aménagement d’un sentier à Tecumseh

Le gouvernement fédéral verse plus de 3,6 millions de dollars pour l’achat de deux autobus électriques et la construction d'une station de recharge pour le transport en commun à Tecumseh. Le député fédéral de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, en a fait l'annonce mercredi.

En contribuant à l’achat de bus électriques et en améliorant l’accès aux pistes cyclables et aux sentiers pédestres, le gouvernement du Canada veille à ce que les résidents de Tecumseh aient accès à des options de transport actif durables et de grande qualité pour les années à venir , explique le député fédéral.

« Construire des communautés plus fortes et plus saines nécessite une vision, un travail acharné et un partenariat. » — Une citation de Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh

Le maire de Tecumseh est particulièrement content de l’aboutissement du projet.

C’est très important, car c'est une demande de nos citoyens. Ils veulent voir la qualité de vie augmenter dans notre communauté avec des autobus électriques , explique-t-il.

La Ville de Tecumseh va verser, de son côté, 2 millions de dollars pour la réalisation du projet, selon Gary McNamara, le maire de Tecumseh.

Gary McNamara se réjouit de l'aboutissement d'un projet conçu à partir des idées des résidents de sa municipalité. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

« Il est important d’investir dans les infrastructures locales, car elles sont essentielles à la promotion de modes de vie sains et au mieux-être de notre collectivité. » — Une citation de Gary McNamara, maire de Tecumseh

Le financement permettra également l'aménagement d'un sentier polyvalent de près de 2,5 kilomètres à Tecumseh.

Pour lui, le projet va faciliter l'accès à un réseau de près de 30 kilomètres de sentiers de transport actif, aux magasins, aux centres communautaires ainsi qu’aux espaces verts répartis dans 37 parcs de la ville.

En développant nos trajets de transport actif et en ajoutant des solutions de transport en commun sans émissions, nous pouvons aider à améliorer les liens communautaires et contribuer à rendre Tecumseh plus propre et plus verte , selon Gary McNamara.

Le début du projet est prévu en septembre et les autobus électriques seront en service en 2024, affirme le maire McNamara.

Les deux bus électriques vont remplacer des véhicules au diesel existant ayant une capacité de 24 passagers chacun.