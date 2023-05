Susan Holt devance Blaine Higgs, selon un sondage

Jusqu’à 25 % des répondants accordent leur préférence à Susan Holt. C’est une hausse de deux points de pourcentage comparativement au sondage précédent en février dernier.

Et 18 % des répondants accordent leur préférence au premier ministre actuel, le progressiste-conservateur Blaine Higgs, ce qui est une baisse de quatre points de pourcentage depuis février.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon. Photo : CBC

Le chef du Parti vert, David Coon, n'est pas loin derrière en étant le préféré de 17 % des répondants (15 % en février).

Le chef de l’Alliance des gens, Rick DeSaulniers, et le chef du Nouveau Parti démocratique, Alex White, obtiennent chacun la préférence de 5 % des répondants. C’est une baisse de deux points de pourcentage dans le cas de M. DeSaulniers et un résultat inchangé dans le cas de M. White.

Insatisfaction croissante envers le gouvernement Higgs

Une majorité croissante de répondants expriment leur insatisfaction envers le gouvernement de Blaine Higg, selon le même sondage.

D’une part, 65 % des répondants disent être insatisfaits, ce qui est une hausse de neuf points de pourcentage depuis février.

D’autre part, 31 % des répondants disent être satisfaits, ce qui constitue une baisse de six points de pourcentage depuis février.

Rick DeSaulniers a été élu chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick le 28 mai dernier. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

L’insatisfaction est plus élevée dans le nord de la province et plus faible dans le sud même si, en général, la majorité des répondants sont insatisfaits dans l'ensemble de la province, indique Narrative Research.

Intentions de vote très serrées

Les partis libéral et progressiste-conservateur sont maintenant au coude-à-coude dans les intentions de vote, selon le sondage. Ils recueillent chacun l’appui de 34 % des répondants. C’est une baisse de trois points pour les conservateurs et d’un point pour les libéraux depuis février.

Alex White, chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / GILLES LANDRY

Le Parti vert obtient l’appui de 19 % des répondants (une hausse de deux points) tandis que le NPD recueille l’appui de 10 % des répondants (une hausse d’un point) et que l’Alliance des gens dispose de l’appui de 2 % des répondants comme c’était le cas en février.

L’appui envers les libéraux est prononcé dans le nord de la province et l’appui envers les conservateurs est prononcé dans le sud. Les répondants de la région de Moncton sont plus également partagés quant à l’appui aux trois principaux partis.

Méthodologie du sondage

Narrative Research explique que ces résultats font partie de son sondage trimestriel effectué dans les provinces de l’Atlantique.

Les réponses au sondage proviennent d’un échantillon de 400 adultes interrogés par téléphone du 3 au 17 mai 2023.

La marge d’erreur est de plus ou moins 4,9 points de pourcentage, 95 fois sur 100.