L’inflation force une hausse des droits de scolarité de 4 % à l’UPEI l’an prochain

Les droits de scolarité au Collège vétérinaire de l’Atlantique augmenteront de 6 %.

Camille Mady, présidente de l'association étudiante de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, a dit que, compte tenu de tout ce que les étudiants ont vécu au cours de la dernière année, une augmentation des droits de scolarité était trop demandée.

L’interruption de travail, l’inflation, la crise du logement, toutes les questions entourant l’aide financière aux étudiants, en particulier aux étudiants étrangers, il ne serait pas correct de voter pour l’augmentation des droits de scolarité , a-t-elle déclaré.

L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard se relève tout juste d'une grève impliquant ses enseignants. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Je comprends les raisons de l’augmentation, car l’inflation affecte tous les aspects de la vie, mais pour les étudiants, je crois que limiter l’augmentation des droits de scolarité serait le meilleur résultat possible , a-t-elle poursuivi.

Le président intérimaire de l’ UPEI , Greg Keefe, a mentionné que les droits de scolarité à l’université seront encore d’environ 25 % inférieurs à la moyenne régionale.

Nous faisons face à des pressions inflationnistes comme tout le monde dans notre société ,a-t-il rappelé.

Nous avons des obligations en vertu de nos nouvelles conventions collectives, nous avons l’inflation dans d’autres domaines, comme les coûts des services publics et ainsi de suite. Nous avons essayé d’équilibrer l’augmentation aux étudiants avec d’autres revenus à l’université, et nous avons essayé de maintenir une augmentation aussi faible que possible , a-t-il donné comme raison.

Les frais de laboratoire passeront de 75 $ à 100 $ par cours. Les frais de technologie de l’information doubleront, passant de 50 $ à 100 $ par année.