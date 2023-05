Sa maison est située à quelques pas de l'immense étendue de marais de l'isthme de Chignecto. L'été, l'herbe est plus haute que ma tête. Les herbes bougent comme les vagues sur la mer. C'est beau à voir.

Mais les jours de tempête, il est inquiet.

« Ça m'effraye un petit peu, ça c'est vrai. Ça me rend nerveux. Je me demande si on va être forcés de partir. C'est un isthme et il y a de l'eau des deux bords. »