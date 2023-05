Michel L’Hébreux, « l’encyclopédie du pont de Québec », est décédé

C’est l’encyclopédie du pont de Québec qui s’écroule , lance son ami Bernard Pelchat.

Les deux hommes se sont connus lorsque l’auteur Pelchat s’est mis à l’écriture du roman Le Boulon d’or du pont de Québec. Michel L’Hébreux a rédigé la préface de l’ouvrage en plus de l'informer sur l’histoire du pont.

J’étais très honoré de cette préface-là. Michel est un homme inoubliable, un homme charmant, d’une grande gentillesse. Il s’est toujours montré disponible à tout appel lorsque je voulais avoir une information plus pointue sur le pont de Québec qu’il connaissait de A à Z , se souvient Bernard Pelchat.

Bernard Pelchat, auteur du livre « Le boulon d'or du pont de Québec » Photo : Radio-Canada

L’auteur se rappelle à quel point Michel L’Hébreux avait de la mémoire.

« Il connaissait le pont de Québec dans tous ses détails, et ce, de mémoire. À chaque question, il répondait immédiatement. C’était une encyclopédie vivante. C’est un héritage immense qu’il laisse. » — Une citation de Bernard Pelchat, écrivain

En effet, M. L’Hébreux a écrit cinq ouvrages sur le pont de Québec en plus de prononcer 2000 conférences sur le sujet. L’expert a aussi participé à plusieurs émissions de radio et télévision sur cet emblème de la ville.

« Curieuses histoires du pont de Québec » de Michel L'Hébreux est disponible aux éditions Septentrion. Photo : Radio-Canada

À la moindre nouvelle qui sortait sur le pont de Québec autant sur la modernisation, sur l’entretien, sur la réfection, tout de suite, il était consulté. [...] La Ville perd un incroyable conseiller , affirme Bernard Pelchat.

Michel L’Hébreux est décédé d’un cancer fulgurant, écrit sa fille Pascale sur les réseaux sociaux. Après une lutte de quelques mois, la fin est arrivée trop vite , dit-elle.

Il est mort entouré de ses proches : sa femme, ses trois filles et ses sept petits-enfants.

Tu avais le don de nous faire rire et de nous partager mille et une histoires.Tu as réalisé de grandes choses dans ta vie. Tu nous as toujours rendus fiers de l'homme, du père et du grand-père exceptionnel que tu étais , écrit-elle.

Michel L’Hébreux s’est éteint à 76 ans. Il a consacré près de 50 ans de sa vie à l’histoire du pont de Québec.