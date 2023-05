Selon la Loi sur les élections et les référendums, les municipalités de 20 000 à 50 000 habitants doivent avoir au moins huit districts électoraux. Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Saint-Augustin-de-Desmaures a une population de 20 659 habitants.

Le Mouvement citoyen Saint-Augustin veut donc tout d'abord examiner la demande de dérogation au ministère des Affaires municipales du conseil municipal pour ne pas avoir à passer de six à huit districts électoraux en vue des prochaines élections, en 2025.

Pourquoi on considère que c’est un problème? C’est une question de représentativité. Les membres du conseil municipal sont censés représenter les gens dans leur district. S’il n’y a pas suffisamment de membres du conseil, ils sont moins en contact avec les gens , fait remarquer Félix Meisels, le président du Mouvement citoyen Saint-Augustin.

Lors de la séance du conseil du 2 mai, la proposition de dérogation mettait en lumière la lente progression de la population et les projections de diminution de l’ ISQ à compter de 2037.

On ne parle pas d’une ville qui va passer dans les prochaines années à 25 000 et après à 30 000. Si, actuellement, six districts font l’affaire et que ça répond très bien aux besoins de la population, il n’y a peut-être pas lieu de passer à plus , souligne le maire, Sylvain Juneau.

Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures depuis 2015 Photo : Radio-Canada

La loi ne prévoit pas de dérogation en fonction d’une faible croissance : soit qu’on est en haut de 20 000, soit on ne l’est pas. Il y a aussi des développements importants, il y a de nouvelles tours qui seront construites dans le secteur du campus et d’autres choses qui sont prévues. La population va continuer à croître , répond toutefois Félix Meisels.

La loi prévoit aussi qu’on peut demander à la ministre de passer outre si elle est d’accord. Alors on fait la demande et on verra ce que ça donnera , indique le maire. Sylvain Juneau rappelle aussi que ce genre de dérogation a déjà été demandé dans d’autres municipalités, par exemple à Rivière-du-Loup.

Taxes et surplus

Le Mouvement citoyen Saint-Augustin s’intéresse aussi à la situation financière de la Municipalité. Il se pose des questions par rapport aux taux de taxes élevés malgré les surplus qu'engrange la Ville.

La Ville de Saint-Augustin a combattu au cours des dernières années un déficit qui était important. Ça a été accompli, ça a vraiment été un redressement majeur des finances municipales, mais le combat est terminé , relate Félix Meisels. Il se demande pourquoi le taux de taxation demeure élevé si le rattrapage a été fait et ce que la Municipalité compte faire avec les surplus.

On considère qu’il est important que les citoyens soient au courant qu’on a un taux de taxation élevé et que ce n’est plus nécessaire , insiste le président.

Les excédents budgétaires de la Ville se chiffrent à environ 88 millions de dollars. Une partie servira à éponger la dette restante sur un horizon de cinq ans.

Entre-temps, même si les taxes ne seront pas réduites, Saint-Augustin planifie un gel pour plusieurs années. Payer comptant les immobilisations, rembourser en accéléré la dette et geler les taxes avec l’inflation qu’on connaît, ce sont toutes des dépenses qui viennent répondre à la question de ce qu’on compte faire avec les surplus , certifie Sylvain Juneau.

Informer les citoyens

Le Mouvement est le résultat de deux rencontres citoyennes qui ont eu lieu en avril et en mai. La question de la transparence du conseil municipal a été soulevée à plusieurs reprises. C'est de là qu’est née l'idée de former un comité, un mouvement , souligne Félix Meisels.