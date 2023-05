Cure de jeunesse pour les infrastructures sportives extérieures de l’UQAC

Le terrain synthétique de l’Université du Québec à Chicoutimi est anormalement calme ce printemps. Des travaux pour remplacer la surface de jeu et l’amélioration des infrastructures viennent de commencer.

Les joueurs de soccer et de football auront accès à une surface de terrain toute neuve à partir de l’automne.

« Ça faisait 15 ans. Le terrain synthétique était rendu à la fin de sa vie utile. » — Une citation de Frédéric Desgagné, directeur des services des immeubles et des équipements à l'UQAC

Les granules de caoutchouc qui soulèvent des inquiétudes au sujet des risques de cancer seront éliminés du terrain. Le produit se vend encore, mais nous avons choisi de changer pour un autre produit avec des granules vertes , soutient le directeur des services des immeubles et des équipements.

Frédéric Desgagné est directeur du Service des immeubles et des équipements à l’Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L’ancienne surface a été enlevée et sera revalorisée par une entreprise du Centre-du-Québec qui en fera un pavé extérieur en plastique.

Les responsables de l’UQAC en profiteront aussi pour réaménager le terrain lui-même et les alentours pour accommoder les joggeurs.

On va ajouter 6 couloirs de course de 400 mètres tout autour du terrain et 6 couloirs de 100 mètres. Ça nous amène un défi de décaler de 8 mètres le terrain synthétique , a précisé Frédéric Desgagné en entrevue à C’est jamais pareil.

Le terrain synthétique devrait être prêt d’ici quelques mois, mais le pavage des couloirs de course sera fait au printemps 2024.

Le revêtement extérieur de l’aréna sera également remplacé par un matériau plus durable.

Le coût total du projet est évalué à environ sept millions de dollars, avec une aide financière gouvernementale qui permettra de payer la moitié de la facture.

Autres rénovations

Pendant ce temps, les rénovations majeures de 45 millions de dollars suivent leurs cours au pavillon principal.

Cette année, 4 millions seront investis et la direction promet que l’impact sera modeste pour les étudiants.