Danse, théâtre, arts vivants : 6 spectacles à voir au FTA et au OFFTA

Montréal deviendra un véritable carrefour d’arts vivants dans les deux prochaines semaines. Le festival de danse et de théâtre TransAmérique (FTA) et son petit frère le OFFTA, qui est plus expérimental, vont investir les rues et les salles de spectacles de la métropole à compter de mercredi.

Radio-Canada s’est entretenu avec les directions artistiques des deux événements afin de recueillir leurs recommandations. Voici six performances singulières à mettre à votre agenda.

SÉLECTION DU FTA, DU 24 MAI AU 8 JUIN

«Creation Destruction» sera présenté gratuitement au crépuscule à l'Esplanade tranquille. Photo : Yannick Grandmont

Creation Destruction, de Dana Gingras

Présentée dans le cadre du FTA du 25 au 27 mai à l'Esplanade tranquille. Gratuit.

La pièce

À 20 h 45 tapante, une dizaine d’interprètes et tout autant de musiciens et de musiciennes conjuguent leur art avec la lumière du crépuscule. Leurs corps dansent sur un grand crescendo post-rock composé par quatre membres du groupe montréalais Godspeed You! Black Emperor, tandis que des projections pixellisées s’animent sur un écran géant.

Pourquoi la voir?

La pièce nous parle de création, de destruction, de ce grand désastre dans lequel nous nous trouvons sur le plan environnemental, mais aussi de toute l’énergie, de tout l’espoir, et de toute la créativité qui peut nous permettre de réordonner les choses, et de remettre du mouvement , raconte la codirectrice artistique du FTA Jessie Mill.

C’est comme une pièce qui régénère nos énergies. C’est une pièce de chaos et de création, une pièce d’une grande beauté, mais surtout d’une grande émotion.

Soliloquio, de Tiziano Cruz

Présentée dans le cadre du FTA du 28 au 30 mai de la Place Émilie-Gamelin au National. Payant.

La pièce

Soliloquio se démarque avant même de commencer. La pièce invite le public à accompagner un défilé festif mettant en valeur les habits colorés, la danse et la musique des communautés autochtones sud-américaines, du centre-ville jusqu’à la salle de spectacle. S’ensuit une performance solo durant laquelle Tiziano Cruz dénonce discriminations, exclusions et injustices, avec en toile de fond une douce correspondance avec sa mère.

Pourquoi la voir?

Tiziano Cruz a travaillé avec des troupes de danse et de musique traditionnelles [de Montréal] qu’on n’a pas l’habitude de voir dans les festivals d’art contemporain , soutient Jessie Mill. Elle explique que celles-ci regroupent surtout des artistes péruviens de différentes générations.

C’est un grand voyage qui nous connecte à Buenos Aires, en passant par les diasporas des Andes, et en particulier les diasporas péruviennes de Montréal, pour nous amener à une réflexion très précieuse sur les arts de la scène.

Navy Blue, de Oona Dherty

Présentée dans le cadre du FTA du30 mai au 1er juin au Théâtre Maisonneuve. Payant.

La pièce

Navy Blue met en scène douze interprètes aux pratiques et aux histoires de corps différentes. Après une première partie délicate et romantique sur Concerto pour piano No 2 de Rachmaninov, les danseurs et danseuses s’écroulent, et reprennent le mouvement sur la musique électronique de Jamie XX et sur la poésie parlée de Oona Dherty.

Pourquoi la voir?

Oona Dherty est une véritable étoile montante du paysage de la danse contemporaine en Europe. Elle s’est fait connaître avec des œuvres très physiques, qui mélangent le caractère brut d’une certaine danse contemporaine avec des influences Street Dance , explique Jessie Mill.

C’est la première fois qu’elle signe une pièce d’une telle envergure. C’est à la fois la preuve flamboyante qu'elle est à la hauteur du grand ballet contemporain, et en même temps, une collision avec celui-ci.

SÉLECTION DU OFFTA, DU 26 MAI AU 4 JUIN

Lost Together, UnSpun Theatre

Présentée dans le cadre du OFFTA du 27 au 30 mai et du 1er au 4 juin au Livrart. Payant.

La pièce

Les performeuses du théâtre UnSpun invitent les Montréalaises et Montréalais à un spectacle participatif unique en son genre, pensé pour une seule personne à la fois. Le public sera invité à raconter l’histoire d’un souvenir, d’un objet ou encore d’un rêve perdu. Ce récit nourrira ensuite l’assemblage d’une nouvelle création, qui sera exposée tout au long du festival.

Pourquoi la voir?

L’idée de ces deux artistes-là, c’est de voir le deuil comme étant quelque chose à partager , explique la directrice artistique du festival OFFTA Claudel Doucet, qui invite le public à expérimenter avec l’art participatif.

C’est d’encourager le fait que le processus de guérison ne soit plus une expérience solitaire, mais bien une expérience qu’on puisse vivre ensemble, et rendre ce moment-là un peu plus doux.

«Lost Together» permet d'envisager le deuil comme une expérience participative. Photo : Chris Hanratty

Bright Worms, de Louise Michel Jackson

Présentée dans le cadre de OFFTA du 30 mai au 1er juin à l'Édifice Wilder. Payant.

La pièce

Bright Worms explore le thème de la bioluminescence, une réaction chimique qui provoque des émissions lumineuses chez certains organismes vivants, comme les méduses. Pour y arriver, Louise Michel mêle une performance corporelle à des dispositifs lumineux, des vidéoprojections et des petites installations.

Pourquoi la voir?

Louise Michelle a fait toute une recherche sur les créatures sous-marines, mais aussi sur la brillance des étoiles. Et elle s’est demandé si, par la danse, elle pouvait générer une forme de lumière, un peu à l’image de ces créatures mystérieuses , explique Claudel Doucet.

Elle nous invite dans un environnement immersif, tout en luminosité. Ce sont des couleurs qui sont abyssales. C’est vraiment un dispositif qui est très fantaisiste, mystérieux, enveloppant.

Dulce, Jontae McCrory, Brian Mendez

Présentée dans le cadre de OFFTA les 3 et 4 juin à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier. Payant.

La pièce

Dulce mêle danse contemporaine et ballroom, une sous-culture queer afro-américaine et latino née à New York. À travers le mouvement, l’œuvre explore les impacts du colonialisme sur les diasporas noires queers, et les mythologies de l’érotisme Noir.

Pourquoi la voir?

C’est un projet qui adresse l’érotisme du corps noir, mais en le nuançant avec beaucoup de délicatesse, dit Claudel Douce. C’est un projet qui est très touchant et très lumineux [...]. C’est super chouette de voir ces esthétiques-là arriver au festival cette année.

La pièce, qui est encore en cours de développement, est le fruit de plusieurs résidences de créations, dont une à LA SERRE – arts vivants, le collectif qui englobe OFFTA. Sa présentation permet donc de visibiliser le processus de création des artistes, et de souligner le rôle d'incubateur que souhaite jouer l'organisation, selon la directrice artistique.

«Dulce» explore l'érotisme noir à travers la danse contemporaine et la culture ballroom. Photo : Saffron Da'Von

Le FTA, véritable célébration de la danse et du théâtre à Montréal, se déroule du 24 au 8 juin à Montréal. tandis que l'OFFTA, qui met en valeur les productions émergentes, se tient du 26 mai au 4 juin.