Des nouveautés pour le 5e Salon du livre de Vancouver

Une douzaine d’auteurs francophones de la Colombie-Britannique et d’ailleurs au pays convergeront vers le Centre culturel francophone de Vancouver entre le 26 et le 28 mai pour participer au 5e Salon du livre de Vancouver, qui se tient sous le signe de la nouveauté cette année.

Rendez-vous annuel unique à Vancouver, ce salon souhaite mettre en lumière les écrivains et les livres francophones par le biais de causeries, de conférences et de vente de livres.

Parmi les nouveautés, notons une activité scolaire à laquelle des élèves de 6e année de l’école francophone Rose-des-vents participent vendredi.

Ces derniers ont rendez-vous au Centre culturel francophone pour rencontrer l’autrice de Toronto Mireille Messier dans le cadre d’une causerie.

Mireille Messier, l'autrice du livre « Pas de chevaux dans la maison », animera l'activité scolaire prévue vendredi matin. Photo : Image fournie par le Salon du livre de Vancouver

On est très heureux de cette nouveauté-là. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir des liens avec les écoles , confie Alexandra Bolduc, directrice du Salon du livre de Vancouver.

« On espère développer des liens plus serrés avec les écoles francophones et d'immersion dans le futur. » — Une citation de Alexandra Bolduc, directrice du Salon du livre de Vancouver

Une seconde matinée jeunesse est également prévue le samedi 27 mai pendant laquelle les jeunes pourront entendre les autrices Wanda Jemly, Mireille Messier et Danielle S. Marcotte. Cette dernière présentera deux livres jeunesse, dont C'est où donc, Saint-Coton, son 11e et plus récent livre en français.

L'autrice Danielle S. Marcotte Photo : Stéphanie Bourgeois

C'est un roman pour lecteurs débutants et un hommage amusant aux inventeurs canadiens. Ça se déroule en Saskatchewan et c'est une autre aventure en avion , explique l’autrice de Tsawwassen.

Autre nouveauté cette année, l’événement Regards croisés, qui jumelle un auteur de la Colombie-Britannique avec un auteur francophone d’ailleurs au pays.

J'ai organisé ce genre d’entretiens dans le passé, mais avec trois auteurs, précise Alexandra Bolduc. Cette année, on a pensé que ça serait bien d’avoir un échange entre deux auteurs et un animateur.

« Pendant une heure, les deux auteurs vont présenter leur dernière publication, en plus d’aborder les thèmes de leur univers respectifs : ce qui les pousse à écrire, ce qui les a amenés à l'écriture. » — Une citation de Alexandra Bolduc, directrice du Salon du livre de Vancouver

La directrice du Salon a jumelé les auteurs en s’assurant que leurs univers et leur sensibilité se recoupent.

L'autrice d'Edmonton Josée Thibeault sera de passage au Salon du livre de Vancouver. Photo : Radio-Canada / India Lafond

On a, par exemple, l’autrice d’Edmonton Josée Thibault, qui parle avec poésie de sa relation avec son père [dans La fille du facteur]. On l'a jumelée avec Jean-Pierre Makosso, de la Colombie-Britannique, qui, avec son nouveau livre de poésie [Cantiques pour Sainte Marie Mère Thérèse] rend un hommage à sa mère. On a pensé que ça ferait une belle conversation , souligne Alexandra Bolduc.

Le Salon propose samedi après-midi une toute nouvelle formule, soit une conférence en images. Elle sera animée par l’auteur Dominique Prinet qui présentera son livre Pilote du bout du monde, souvenirs d’un pilote de brousse dans le Grand-Nord.

Couverture du livre « Pilote du bout du monde » de Dominique Prinet Photo : Image fournie par le Salon du livre de Vancouver

Il sera suivi de l’autrice vancouvéroise Monique Polloni, qui lancera officiellement son premier livre, intitulé Je ne suis pas seule dans ma tête, lors d’une causerie en présence d’Anne, personnage principal de cet ouvrage qui témoigne du trouble dissociatif de l’identité.

Accès aux auteurs... et aux livres

Un salon du livre est un lieu riche de rencontres tant pour le public que pour les auteurs.

L'auteur Soufiane Chakkouche dédicace un livre pour une lectrice lors du Salon de 2022. Photo : Image fournie par le Salon du livre de Vancouver

Chaque personne qui nous approche a une histoire, a un intérêt, et comme auteur, on se nourrit de ces personnes-là de façon extraordinaire , confie l'autrice Danielle S. Marcotte.

Elle ajoute qu’il y a aussi beaucoup de chuchotements dans les corridors .

Ce sont les secrets de l'industrie. On rencontre des auteurs, éditeurs, vendeurs de livres. Et ces petits murmures nous font grandir, nous font apprécier l'industrie , explique-t-elle.

Il est possible d'acheter des livres en français lors du Salon du livre de Vancouver. Photo : Image fournie par le Salon du livre de Vancouver

Pour sa part, Alexandra Bolduc mentionne qu'un salon comme celui de Vancouver permet aux lecteurs d'avoir accès aux livres écrits en français.

On n'a pas de librairie francophone à Vancouver, d'où l'importance d'avoir ce salon. Donc, le Regroupement des éditeurs franco-canadiens sera là avec un éventail de livres que les gens pourront acheter sur place.

La naissance d’une littérature francophone organisée en Colombie-Britannique

Danielle S. Marcotte, qui a participé à de nombreux salons du livre au cours de sa carrière, précise que c’est la jeunesse du salon de Vancouver qui le distingue des autres.

« Avec ce salon, on assiste à la naissance d'une littérature franco-colombienne organisée, qui veut s'entraider. » - Danielle S. Marcotte. Photo : Image fournie par le Salon du livre de Vancouver

Il y a déjà eu des salons du livre à Vancouver dans le passé, mais c'était des événements épisodiques, se rappelle Danielle S. Marcotte. Avec ce salon, on assiste à la naissance d'une littérature franco-colombienne organisée, qui veut s'entraider.

« Si les gens sont curieux de voir évoluer des choses, je les invite au Salon du livre de Vancouver parce qu’ils aident la littérature de l'Ouest. » — Une citation de Danielle S. Marcotte, autrice

Je pense que, depuis quelques années, on est un peu le phare de l'Ouest , ajoute humblement Alexandra Bolduc, en précisant qu’il existe un autre salon du genre, quoique plus petit, à Winnipeg.