La Ville de Rivière-du-Loup enregistre un surplus de 4 M$

Dans le rapport financier adopté lors du conseil municipal de mardi soir, on apprend également que l'endettement net a augmenté de 7 millions de dollars, pour atteindre près de 66 millions. Malgré cette hausse, le maire de Rivière-du-Loup maintient que le bilan financier de sa ville est bon.

Les membres du conseil municipal de Rivière-du-Loup ont adopté le bilan financier de l'année 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Au cours des dernières années, de nombreux travaux majeurs ont été réalisés sur le territoire de la municipalité, ce qui a eu un impact sur la dette de la ville. Pour les prochaines années, les élus ont convenu de ralentir le rythme, et ce, pour respecter la capacité financière des résidents. En 2022, la Ville a investi plus de 28 millions de dollars dans différents projets, notamment la construction de la caserne incendie et la rénovation de la bibliothèque Françoise-Bédard.

« En 2023 nous allons terminer le chantier de la caserne incendie et après on va prendre un pas de recul pour évaluer les projets futurs. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Le maire Mario Bastille se dit particulièrement fier du travail accompli par les employés de la ville pour rationaliser certaines dépenses. C'est en partie le fruit de leur travail qui a permis de dégager un surplus d'un peu plus de 4 millions de dollars.

Une partie de cette somme permettra d'investir 181 180 $ dans des projets de logements sociaux, notamment pour réaliser des études. Le maire se dit bien conscient que cette somme ne permettra pas d'augmenter de beaucoup le nombre de logements sur son territoire. Selon lui, il pourrait cependant permettre d'accélérer la réalisation de certains projets à Rivière-du-Loup.