La famille Bettez subit un revers judiciaire

Voyant ses honoraires d’avocats grimper, la famille de Jonathan Bettez demandait à la cour de l’indemniser dans la cause qui l’oppose à la Sûreté du Québec (SQ). Le juge a toutefois rejeté sa demande.

La famille estime que les défendeurs utilisent des pratiques abusives et dilatoires . Jonathan Bettez et ses proches réclamaient 10 000 $ en compensation. Ils considèrent que les procureurs multiplient les démarches pour entraver le bon fonctionnement de l'affaire.

Le juge Benoît Emery estime pour sa part que la Sûreté du Québec et ses représentants n'ont pas commis de manquements graves, que ce soit en remettant à plus tard la suite de l’interrogatoire d’un témoin ou en omettant de remettre certains documents à un moment précis.

Jonathan Bettez et ses parents poursuivent la Sûreté du Québec pour 10 millions $. Ils reprochent aux policiers d’avoir tout fait pour que la population croie que Jonathan Bettez était un pédophile et un meurtrier dans une cause pour laquelle il a été blanchie en 2018.

Au sujet de la remise des documents par la Sûreté du Québec, on peut lire dans le court jugement rendu le 10 mai dernier qu’ il ne s’agit pas d’un manquement important puisque les défendeurs ont fourni des efforts très importants pour remettre tous les préengagements .

Le juge souligne que c’est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui étaient en possession des documents et que les défendeurs ont par la suite assigné une personne qui a travaillé pendant cinq semaines à temps plein à la tâche de colliger les informations pertinentes.

Quant à l’interrogatoire qui a été reporté sans ordonnance, Benoît Emery écrit que le Tribunal doit conclure qu’il n’est pas en présence d’une dérogation s’écartant de façon significative d’un comportement auquel on doit s’attendre d’une partie au litige .