La N.-É. offre plus de 1 M$ en aide aux services de transport communautaires

La province investit plus de 931 000 $ pour compenser l'augmentation des coûts de carburant, de l’entretien et des assurances et 305 000 $ pour réduire les coûts pour les personnes à faible revenu.

Les transports communautaires sont une ressource extrêmement importante , rappelle Kim Masland, la ministre des Travaux publics. Notre appui continu aidera ces exploitants à fournir le meilleur service possible à leurs clients.

Les fonds pour aider les passagers du Programme d'aide aux tarifs de transport seront distribués par l'Association de transport rural.

L’argent pour venir en aide aux exploitants sera réparti entre 22 entreprises qui servent des communautés de partout dans la province.

Ça nous aide beaucoup , admet Paul Lombard, le directeur du Transport de Clare qui va recevoir 42 615 $.

Avec l’essence on pensait dépenser environ 50 000 $ au bout du compte à la fin de l’année c’était 86 000 $

Il dit que ce n’est qu’un exemple des frais d'exploitation qui ont vraiment augmenté depuis 1 an et demi. Il espère que le gouvernement provincial va augmenter son financement à long terme.

Paul Lombard reçoit un don pour l'organisme Transport de Clare du jeune Owen Bridgeo. Photo : Facebook/Jeanne Comeau Bridgeo

En ce moment, Transport de Clare compte beaucoup sur les campagnes de financement et les dons, car les subventions provinciales et fédérales ne couvrent que 25 % de ses frais d’exploitation annuels.

Déjà depuis quelques années l'entreprise essaie de réduire ses frais pour assurer la viabilité de son service

On a déménagé dans un plus petit bureau qui travaille pour nous et j’ai deux personnes qui travaillent de leur maison , raconte Paul Lombard. Ça nous sauve 7000 $ par an.

Lorganisme de transport, qui dessert tout le comté de Digby, a aussi diminué son nombre d’employés pour essayer de diminuer ses frais et être dans une meilleure position financière pour les prochaines années.

« La province si elle pouvait nous passer une miette de plus, ça ne ferait pas tort. » — Une citation de Paul Lombard, directeur Transport de Clare

De l’autre côté de la province, la Coopérative de transport de Chéticamp va recevoir 36 000 $. La coopérative que tout le monde de la région appelle L’Acabie Transport a aussi besoin d’un coup de pouce, dit sa gestionnaire Marielle Bourgeois.

Marielle Bourgeois gère la Coopérative de transport de Chéticamp depuis 2018. Photo : Gracieuseté de Marielle Bourgeois

Ça nous aide beaucoup , dit-elle. Et ça va nous aider à aider les gens!

Elle raconte que beaucoup des clients ont de faibles revenus et n’arrivent pas à payer le prix tatale du service.

Nos frais sont bas , dit-elle. Parce que si on chargeait ce qu'on devrait, les gens ne pourraient pas se payer le service pour aller à leur rendez-vous.

Elle ajoute que l’entreprise est en pleine croissance depuis 2018 et selon elle c’est à cause de la population qui vieillit.

On est rendu avec cinq fourgonnettes et on en attend une sixième, mais le montant que le gouvernement nous donne par an n’a pas augmenté depuis 2018 , déplore-t-elle.

Le nouveau véhicule hybride adapté de la Coopérative de transport de Chéticamp appelé L’Acabie Transport. Photo : Gracieuseté de Marielle Bourgeois

Elle reproche aussi au gouvernement provincial d’être détaché de la réalité dans son comté.

Le gouvernement pousse pour électrique, électrique, électrique, mais nous autres les trajets qu'on fait c'est deux à 3 h pour se rendre et même chose pour revenir, explique-t-elle. S’il faut arrêter 1 heure pour charger ce n’est pas efficace.

La Coopérative de transport de Chéticamp a maintenant deux véhicules hybrides et Marielle Bourgeois admet que ça aide beaucoup, mais elle espère elle aussi un financement annuel plus élevé pour continuer de desservir sa communauté.